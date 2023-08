Organizan foro para analizar la inclusión de las mujeres en los directorios de empresas

WhatsApp Image 2023-08-29 at 12.30.26.jpeg

Desde 1993, FAME conforma un espacio de reflexión para mujeres ejecutivas y líderes. Nació a partir de que un grupo de ejecutivas participaran de un evento que la Financial Women Association of New York había organizado en Buenos Aires. Según un relevamiento de la consultora KPMG, la presencia femenina en los directorios es apenas del 16%. En las juntas directivas, y sobre un total de 6.248 miembros de directorios relevados, se comprobó que 5.248 son hombres y solamente 1.000 mujeres.