Mientras las históricas casas de lujo luchan por recuperar el crecimiento, las nuevas marcas chinas desafían el modelo de negocio tradicional de la industria. Sus estrategias combinan calidad, funcionalidad, innovación tecnológica, identidad cultural y precios más accesibles.

Las marcas emergentes chinas están cuestionando los modelos tradicionales de la industria del lujo y redefiniendo la relación entre calidad, precio y exclusividad.

Mientras las históricas casas de lujo luchan por recuperar el crecimiento, las marcas emergentes chinas están desafiando el modelo de negocio tradicional de la industria . ¿Qué puede aprender el sector?

¿Qué pasaría si las actuales dificultades de la industria del lujo no fueran simplemente el resultado de una desaceleración económica, sino una señal de que su modelo de negocio está perdiendo parte de su atractivo ?

Las históricas casas de lujo necesitan hablar de su legado con mayor profundidad. También deben replantearse cómo justifican sus precios premium, demostrar que compiten tanto en valor (calidad y funcionalidad) como en valores, y construir vínculos culturales más profundos con sus clientes.

Las marcas emergentes chinas están desafiando los modelos de lujo establecidos , particularmente en la ecuación de funcionalidad, calidad, precio y servicios. Están ganando participación de mercado a expensas de las casas históricas , aunque su atractivo internacional todavía no ha sido puesto a prueba en gran medida.

La desaceleración del lujo podría ser más estructural que cíclica. Años de aumentos de precios y cambios en las expectativas de los consumidores plantean interrogantes sobre si una recuperación del gasto será suficiente para restablecer el crecimiento.

Durante décadas, la industria confió en que los consumidores adinerados resistirían las crisis económicas . Pero, después de años de fuertes aumentos de precios, incluso sus clientes más ricos comienzan a preguntarse si las marcas de lujo siguen ofreciendo el valor que esperan.

La presión se vuelve cada vez más visible. Gucci comenzó a reducir hasta un 30 por ciento los precios de algunos bolsos, y Louis Vuitton reveló durante una llamada con inversores que había analizado la posibilidad de aplicar recortes de precios. Sus enfoques reflejan un debate creciente dentro de la industria sobre si años de aumentos dejaron a algunas marcas cobrando más de lo que los consumidores están dispuestos a pagar.

Pero la relevancia futura de las marcas históricas va mucho más allá de una conversación sobre precios.

A pesar de la débil confianza de los consumidores y de la caída de las ventas de muchas casas de lujo occidentales, un número creciente de marcas chinas posicionadas en el segmento de alta gama está teniendo un desempeño notablemente bueno.

Cuando comenzamos nuestra investigación, queríamos comprender qué estaba sucediendo detrás de los decepcionantes promedios del mercado. ¿Por qué estas empresas tenían éxito en un entorno tan competitivo y qué podía revelar ese éxito sobre el modelo de negocio de las marcas de lujo establecidas?

En nuestro último informe, Honest luxury: How Chinese brands are redefining the luxury playbook, examinamos 34 marcas chinas emergentes, 11 de ellas en profundidad. Encontramos empresas que desarrollan sus propios enfoques de fabricación, marketing y relaciones con los clientes, y que a menudo combinan una calidad excepcional con mayor funcionalidad, relevancia cultural, valores sociales y precios más accesibles.

Nuestra investigación se basó en los conocimientos de expertos de la industria, entre ellos Louise Xu, presidenta ejecutiva de ICCF Group, y Pablo Mauron, socio gerente para China de DLG (Digital Luxury Group), que aportó inteligencia digital para el informe. Ambos participaron con nosotros en un seminario web para analizar los hallazgos y sus implicancias para las históricas casas de lujo.

Convertir la industrialización en una ventaja para el lujo

Las casas de lujo han celebrado durante mucho tiempo las habilidades de los artesanos y la calidad de la elaboración de sus productos. Sin embargo, algunas de las marcas emergentes de China están demostrando que la fabricación avanzada y la eficiencia industrial, combinadas con un fuerte énfasis en la alta tecnología, pueden redefinir la competencia.

Icicle, la marca de moda con sede en Shanghái fundada en 1997, ofrece un ejemplo. La calidad, los materiales naturales y el diseño atemporal han sido durante mucho tiempo elementos centrales de su identidad. Pero, a diferencia de muchas casas de lujo establecidas, se siente igualmente cómoda al destacar las capacidades industriales que están detrás de sus productos.

Xu explicó que Icicle combina la experiencia creativa de París con el conocimiento de los consumidores chinos a través de su centro de diseño de Shanghái. Sus operaciones de fabricación integradas verticalmente le permiten controlar la producción, desde el abastecimiento de materiales hasta la entrega de los productos terminados, algo importante para la sostenibilidad y la trazabilidad. Para Xu, fabricar en Shanghái significa «alta calidad, alta tecnología, pero también mucha eficiencia».

Durante nuestra investigación, Xu explicó que el modelo de fabricación integrada de Icicle hace que la producción sea alrededor de un tercio más barata, lo que le permite competir con las casas de lujo establecidas en términos de calidad y ofrecer precios más accesibles.

Aquí existe una paradoja. Las casas de lujo tradicionales construyeron gran parte de su atractivo alrededor de la artesanía, aunque muchas producen a una escala considerable. Las marcas emergentes de China suelen mostrarse más abiertas respecto de sus capacidades industriales y consideran la fabricación avanzada algo que deben celebrar, en lugar de ocultar.

La integración vertical les brinda a estas marcas un mayor control sobre la calidad, la uniformidad y las prácticas laborales, mientras que los avances tecnológicos ayudan a reducir los costos. Combinado con un marketing más selectivo, esto les permite ofrecer productos excepcionales a precios más competitivos.

Más allá de la artesanía y la escasez

La industrialización también plantea interrogantes sobre qué hace que el lujo resulte deseable. ¿La calidad excepcional necesariamente depende de la producción artesanal? ¿Y las marcas deben restringir la disponibilidad para mantener su atractivo?

La artesanía sigue siendo una fuente importante de diferenciación, particularmente cuando los productos dependen de habilidades y técnicas excepcionales. Sin embargo, nuestra investigación encontró que las marcas emergentes chinas están desarrollando otras maneras de demostrar su valor.

Laopu Gold, por ejemplo, pone un énfasis considerable en el valor intrínseco de su oro de 24 quilates, junto con la artesanía y el diseño de sus joyas.

En otros sectores, la tecnología se está convirtiendo en una fuente importante de prestigio. Las marcas automotrices chinas, como AITO, están desafiando las concepciones establecidas sobre el lujo mediante funcionalidades avanzadas, incluidas características que, según afirman sus directivos, no están disponibles ni siquiera en vehículos considerablemente más caros.

Las casas de lujo europeas tradicionalmente han obtenido gran parte de su atractivo del romanticismo del pasado. Las marcas chinas están demostrando cada vez más cómo las tecnologías del futuro pueden convertirse en fuentes de deseo, ya sea a través de los propios productos o de los procesos utilizados para fabricarlos.

Otras marcas están adoptando un enfoque diferente respecto de la exclusividad. La firma de moda Wu Yong produce prendas mayormente atemporales, hechas a mano y por encargo, lo que limita los residuos y la sobreproducción. El grupo hotelero Songtsam funciona como una empresa social. Ha limitado deliberadamente su expansión para preservar la autenticidad de sus experiencias y apoyar a las comunidades locales.

Demostrar valores, más allá de la pura visibilidad

Uno de los hallazgos más sorprendentes de nuestra investigación fue la incomodidad que algunos fundadores chinos expresaron respecto del propio lenguaje del lujo. No rechazaban la calidad ni la belleza, sino que cuestionaban la exclusividad tradicionalmente asociada con la industria.

Para estas empresas, construir una marca también implica contribuir al desarrollo de la sociedad y participar en la vida cultural. La marca de fragancias To Summer, por ejemplo, publica material que celebra la poesía y la artesanía chinas, mientras que el fabricante de vehículos eléctricos NIO desarrolló comunidades entre pares alrededor de intereses que van mucho más allá de la propiedad de un automóvil. Cada mes, 20.000 personas participan en oportunidades de aprendizaje e intercambio en línea sobre sus áreas de interés.

Como nos dijo durante nuestra investigación Shen Li, cofundador de To Summer: «Nos vemos como una marca cultural».

Esto contrasta con la creciente estandarización del comercio minorista de lujo, donde las tiendas y las campañas de marketing pueden empezar a parecer notablemente similares. To Summer tiene 17 tiendas con 11 conceptos diferentes, mientras que el ICCF Garden de Icicle en Shanghái combina moda con restaurantes, cafés, arte y jardines.

"No es solo el lugar donde compramos, sino también el lugar donde pasamos tiempo con amigos", afirmó Xu.

Cuando la relevancia cultural importa más que la exclusividad

Durante años, explicó Mauron, los directivos internacionales del lujo que visitaban China querían saber qué nueva plataforma digital podría revolucionar la industria. Hoy hacen una pregunta diferente: «¿Cuál es la próxima marca china y qué está haciendo que nosotros no hacemos y qué podemos aprender de ella?».

El análisis de DLG encontró que las marcas chinas exitosas suelen ser más selectivas respecto de dónde concentran sus recursos. Icicle multiplicó por más de tres su audiencia en Xiaohongshu, también conocida como RED, mientras que Laopu Gold mantiene un fuerte enfoque en WeChat.

Mauron destacó a To Summer, que publica con relativamente poca frecuencia en comparación con algunas casas internacionales de belleza y, sin embargo, consigue una participación considerablemente mayor entre audiencias de tamaño similar.

Sus textos en RED son entre tres y cuatro veces más largos que los de muchas marcas de lujo establecidas y recurren a la cultura y la artesanía chinas para darles significado a sus productos. Contribuye a la sociedad a través del aprendizaje. En lugar de depender principalmente de imágenes impactantes o de campañas con celebridades, la marca invierte en explicar las ideas y tradiciones que están detrás de sus productos.

"No necesariamente tiene que ser una imagen sofisticada o una gran producción fotográfica con una celebridad", afirmó Mauron. "Pero claramente, con cada publicación se está contando una historia".

La lección no es que las marcas europeas deban volverse más chinas, sino que podrían aprovechar más profundamente su propio patrimonio cultural y artístico. Tienen una gran riqueza de tradiciones creativas y conocimientos de los que pueden nutrirse, pero gran parte de esa riqueza corre el riesgo de perderse en la búsqueda de una visibilidad superficial.

Repensar el valor del lujo

El ascenso de las marcas chinas no significa que la artesanía, la creatividad o el legado europeos hayan perdido su atractivo. Pero algunos aspectos del modelo de negocio que ha servido tan bien a la industria durante décadas merecen un examen más detenido.

Mauron reconoció que el concepto de relación calidad-precio sigue resultando incómodo para las marcas de lujo. «Sé que en el lujo no nos gusta ese concepto de relación calidad-precio», afirmó. Sin embargo, los consumidores lo tienen cada vez más en cuenta.

Las reducciones de precios pueden estimular la demanda a corto plazo, pero también corren el riesgo de generar interrogantes sobre qué justificaba los precios originales. El desafío no consiste necesariamente en hacer que el lujo sea más barato, sino en recuperar la confianza en el valor de lo que ofrecen las marcas.

Las marcas emergentes de China también enfrentan sus propios desafíos. Muchas son relativamente jóvenes y su capacidad para sostener el éxito a nivel internacional todavía no ha sido puesta a prueba. Sin embargo, lo que nos llamó la atención durante la investigación fue cuán estrechamente algunos de sus enfoques reflejan cambios más amplios en las expectativas de los consumidores, mucho más allá de China.

Cada vez creemos más que el lujo está atravesando una desaceleración estructural, y no simplemente cíclica. Si esa evaluación es correcta, esperar a que los consumidores adinerados vuelvan a gastar no será suficiente.

La pregunta ya no es simplemente cómo recuperar el crecimiento, sino si la industria está preparada para replantearse algunos de los fundamentos de su éxito.

Leé el informe completo: Honest luxury: How Chinese brands are redefining the luxury playbook.

Expertos

Pablo Mauron

Socio gerente para China de DLG.

Louise Xu

Presidenta ejecutiva de ICCF Group.

Autores

Stéphane J. G. Girod

Profesor de Estrategia e Innovación Organizacional.

Stéphane J. G. Girod es profesor de Estrategia e Innovación Organizacional en IMD. Sus intereses de investigación, enseñanza y consultoría se centran en la agilidad en los niveles estratégico, organizacional y de liderazgo como respuesta a las disrupciones. En IMD, también es director del programa Reinventing Luxury Lab y codirector del programa Leading Digital Execution. Su último libro, Purposeful Luxury: The Strategic Playbook for Sustainability in Luxury Industries (Wiley, 2026), se centra en la formulación y ejecución de estrategias de sostenibilidad de impacto positivo en seis sectores del lujo.

Yunfei Feng

Investigadora de IMD.

Yunfei Feng es investigadora de IMD. Está especializada en liderazgo y estrategia corporativa, con un enfoque particular en las estrategias de China de las corporaciones multinacionales y el desarrollo de empresas asiáticas, incluidas las de Japón.

Con más de 15 años de experiencia en educación ejecutiva, Feng tiene un MBA de Cheung Kong Graduate School of Business y una maestría de Fudan University. Es candidata a la certificación PCC de la ICF, aprobó el examen oral y se encuentra en proceso de certificación. Su práctica profesional se centra en conectar los marcos de estrategia global con los contextos de los mercados asiáticos y en apoyar el desarrollo del liderazgo en entornos corporativos interculturales.

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