China y EEUU avanzan en negociaciones por el comercio agrícola y el acceso a los mercados + Agregar ámbito en









Funcionarios de ambos países mantuvieron en Pekín la primera reunión de un grupo de trabajo bilateral sobre agricultura.

El objetivo del encuentro fue abrir un canal de diálogo sectorial que permita abordar las preocupaciones comerciales de ambos países. Imagen creada con IA

China y Estados Unidos retomaron el diálogo bilateral sobre comercio agrícola con una reunión en Pekín, en la que representantes de ambos gobiernos abordaron las condiciones de acceso a los mercados, las regulaciones aplicables a los productos agropecuarios y las principales inquietudes comerciales de cada país.

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El encuentro se desarrolló entre el lunes 23 y el martes 24 de noviembre y constituyó la primera reunión del grupo de trabajo sobre agricultura, establecido en el marco del Consejo de Comercio bilateral, según informó este miércoles el Ministerio de Comercio chino.

De acuerdo con el comunicado oficial, las delegaciones mantuvieron intercambios "francos, profundos y constructivos" sobre distintos aspectos relacionados con el intercambio de productos agrícolas y las normas que regulan su comercialización.

China y EEUU buscan avanzar en el diálogo comercial agrícola Durante las conversaciones, los representantes de ambas potencias analizaron cuestiones vinculadas con el acceso a los mercados y los requisitos regulatorios que afectan al comercio agropecuario.

El objetivo del encuentro fue abrir un canal de diálogo sectorial que permita abordar las preocupaciones comerciales de ambos países y facilitar el intercambio de información sobre las condiciones que enfrentan sus respectivos sectores agrícolas.

En ese sentido, el Ministerio de Comercio chino señaló que ambas partes acordaron continuar reforzando la comunicación a través del grupo de trabajo especializado, con el propósito de avanzar en la resolución de sus inquietudes. La reunión representa un nuevo espacio de negociación bilateral en materia agrícola, aunque las autoridades no anunciaron acuerdos específicos, modificaciones arancelarias ni compromisos concretos de apertura comercial. Por el momento, tampoco se difundió un calendario para los próximos encuentros.