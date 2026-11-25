El Gobierno chino respaldó a la compañía, que rechazó el veredicto de un jurado de Nueva York y anunció acciones legales para defenderse.

Huawei rechazó el veredicto de un jurado de Nueva York y anunció que tomará medidas legales para defenderse.

China acusó a Estados Unidos de imponer “obstáculos y limitaciones” a sus empresas, después de que un jurado de Nueva York declarara culpable a Huawei de robo de secretos industriales y fraude bancario, en un proceso que también examinó sus actividades en Irán.

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La reacción del Gobierno chino llegó este miércoles, un día después del veredicto. Huawei rechazó la decisión y anticipó que emprenderá acciones legales, mientras que la pena se definirá en septiembre de 2027.

El jurado también absolvió al grupo del cargo considerado más grave del proceso: asociación ilícita para apropiarse de propiedad intelectual.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, cuestionó el accionar estadounidense durante una conferencia de prensa. “El gobierno chino se opone firmemente a los obstáculos y limitaciones impuestos por Estados Unidos a las empresas chinas y apoya firmemente a estas compañías en la defensa de sus derechos e intereses legítimos”, sostuvo.

Huawei, por su parte, afirmó que los cargos carecen de “todo fundamento jurídico y fáctico” y adelantó que analizará las vías disponibles para impugnar el resultado del juicio.

El Gobierno chino respaldó a la compañía y cuestionó las restricciones estadounidenses contra sus empresas.

“Revisaremos exhaustivamente los fallos pertinentes y emprenderemos todas las acciones legales necesarias para defender nuestros derechos e intereses”, expresó la compañía en un comunicado.

El caso profundiza la disputa entre ambos países en torno al sector tecnológico. La empresa de telecomunicaciones lleva años bajo escrutinio en países occidentales por sospechas de espionaje para el Gobierno chino.

Qué investigó la Justicia estadounidense

La fiscalía de Brooklyn acusó a filiales de Huawei de robar secretos industriales entre 2000 y 2020. Según los fiscales, la compañía intentó reclutar empleados de empresas estadounidenses de telecomunicaciones para acceder a información tecnológica de sus competidores.

La acusación sostuvo que esos datos le permitieron desarrollar productos similares y ofrecerlos a precios más bajos. También señaló que, en 2013, Huawei puso en marcha un programa interno de bonificaciones para empleados que obtuvieran secretos industriales de otras compañías.

Desde el Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto A. Tysen Duva defendió el veredicto y aseguró que Estados Unidos protegerá a sus empresas, sus trabajadores y su seguridad nacional frente a compañías extranjeras que recurran a prácticas ilegales para obtener ventajas.

Las actividades de Huawei en Irán, otro eje del juicio

El proceso también abordó las operaciones del grupo en Irán y la información que proporcionó a las autoridades regulatorias sobre esos negocios.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Huawei fue declarada culpable de ayudar al Gobierno iraní a vigilar y censurar el acceso de los usuarios a internet. Las autoridades también la acusaron de mentir sobre sus actividades en ese país.

Con el veredicto conocido y la respuesta de la empresa, el proceso continuará hasta la determinación de la pena, prevista para septiembre del próximo año.