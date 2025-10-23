Consiguió millones gracias a su innovador blog y potenció su fortuna con las criptomonedas







Supo anticiparse a los proyectos y ver aquellas ideas con gran potencial. Algo que lo recompensó rápidamente.

Con audacia y visión pudo generar millones de dólares con inversiones. Imagen: Freepik

Michael Arrington es un empresario que logró ganar millones gracias a su pasión por la tecnología. Fundó uno de los blogs más influyentes del mundo y, con él, cambió la manera en que se comunicaban las noticias sobre startups e innovación. Con el tiempo, trasladó esa misma visión al universo digital, invirtiendo con éxito en criptomonedas y consolidando su posición.

Su historia es la de un emprendedor que supo detectar oportunidades antes que nadie. Desde su trabajo inicial como abogado hasta su rol como referente de la industria tecnológica, Arrington convirtió su curiosidad y su conocimiento en una de las carreras más admiradas del sector. Su paso hacia las inversiones en activos digitales fue el siguiente gran acierto que multiplicó su fortuna.

Michael Arrington El empresario que siempre estuvo a la vanguardia a la hora de invertir sus millones. Fotografía: Wikipedia/Brian Solis Quién es Michael Arrington y cómo revolucionó el mundo tecno con su blog Nacido en 1970 en California, Michael Arrington se formó en Economía en Claremont McKenna College y obtuvo un título en Derecho en la Universidad de Stanford. Comenzó su carrera profesional como abogado corporativo en Silicon Valley, donde tomó contacto directo con el ecosistema de las primeras startups tecnológicas que surgirían en la región.

En 2005, impulsado por su interés en la innovación y los negocios emergentes, fundó TechCrunch, un blog dedicado a analizar nuevas empresas, lanzamientos y tendencias tecnológicas. Su proyecto creció rápidamente hasta convertirse en una referencia mundial. En 2010 lo vendió a AOL por unos 30 millones de dólares, lo que marcó el punto más alto de su éxito empresarial antes de adentrarse en el mundo de las finanzas digitales.

Las inversiones en criptomonedas para potenciar sus millones Tras su retiro de TechCrunch, Arrington decidió enfocar su carrera en las inversiones. Creó CrunchFund, su propio fondo de capital de riesgo, destinado a financiar startups con alto potencial. Poco después, dio un paso más y fundó Arrington Capital, orientado a proyectos vinculados con blockchain y criptomonedas, un movimiento que volvió a demostrar su olfato para los negocios del futuro.

Con inversiones en plataformas como Algorand, Polkadot y diversas iniciativas DeFi, su nombre se consolidó como sinónimo de innovación y riesgo calculado. Gracias a esa estrategia, logró multiplicar su fortuna hasta alcanzar un patrimonio estimado de 200 millones de dólares, combinando su pasión por la tecnología con una visión pionera en el universo cripto.

