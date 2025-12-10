Quién es Brian Venturo y cómo logró manejar una empresa valuada en miles de millones + Seguir en









Con gran ambición, supo dar el giro a tiempo y convirtió su compañía en una de las más fuertes de su sector.

Este empresario consiguió dar un giro importante con su compañía.

Existen muchas formas de llevar adelante ciertas empresas que producen ganancias de millones de dólares. Hay quienes pueden tener serias complicaciones, otros que mantienen cierta estabilidad y, en el último caso, los que las hacen aún más grandes para convertirlas en un imperio que no pare de generar ingresos.

Brian Venturo es uno de los multimillonarios más exitosos de los últimos años, ya que lo que empezó como una pequeña aventura se transformó en uno de los verdaderos gigantes del rubro tecnológico. Con gran ambición, supo dar en la tecla a la hora de tomar decisiones arriesgadas pero muy efectivas.

Venturo Bloomberg Venturo se mantiene alejado del foco público pese a su importante rol dentro del ámbito tecnológico. Bloomberg La historia de Brian Venturo y cómo se convirtió en millonario Brian Venturo estudió Economía en Haverford College, en Pennsylvania, y comenzó su carrera como gestor de cartera en Natsource Asset Management, especializado en energía y emisiones. Entre 2013 y 2018 fue socio en Hudson Ridge Asset Management, un fondo de cobertura centrado en gas natural. Esta experiencia le permitió desarrollar habilidades en inversión y gestión financiera que serían clave para sus emprendimientos futuros.

En 2017 cofundó Atlantic Crypto, dedicada inicialmente a la minería de criptomonedas. La empresa luego pivotó hacia infraestructura de inteligencia artificial y servicios en la nube basados en unidades de procesamiento gráfico. Venturo asumió el cargo de director de tecnología y, en 2024, fue nombrado director de estrategia de la compañía, que se renombró como CoreWeave.

CoreWeave se convirtió en un proveedor clave de computación de alto rendimiento para blockchain y sistemas de inteligencia artificial generativa. Entre sus clientes se encuentran Microsoft y OpenAI, con quienes firmó un contrato de 12 mil millones de dólares en marzo de 2025. Ese mismo mes, la empresa salió a bolsa, alcanzando una valuación de aproximadamente 23 mil millones de dólares. La compañía duplicó su valor de mercado tras la oferta pública, consolidando su posición en el sector tecnológico.

Miles de millones: el patrimonio de Brian Venturo Distintos medios especializados, como la revista Forbes, señalan que el patrimonio neto de Brian Venturo está calculado en 3.7 mil millones de dólares. Esto se debe a su rol como director estratégico de CoreWeave, de quien también es uno de los cofundadores. Alejado del foco público, no se ha conocido mucho de este multimillonario. Es bastante discreto, concede entrevistas muy limitadas y la mayoría de la información se concentra en el sitio oficial de la empresa que maneja, al punto que tampoco se sabe si ha efectuado algún gasto ostentoso a diferencia de otros empresarios del mismo sector.

