Recursos humanos: feria online ofrece 7.000 empleos en empresas argentinas de primera línea

Federico Barni: El primer día hubo más de 100 mil postulaciones. y esa métrica vino creciendo. Y ya estamos cerca de 500 mil postulaciones en cuatro días. Nuestro objetivo es comunicar las ofertas de empleo de las empresas top y que haya disponibilidad 7 por 24 de cara a nuestros postulantes. Y está teniendo una acogida muy interesante de ambas partes.

P: ¿Cuáles son algunas de las empresas que participan?

FB: Puedo nombrar algunas como Cervecería y Maltería Quilmes, Banco Macro, Coca-Cola FEMSA, Molinos, Open English, Western Union, EY, Aeropuertos Argentina, Trade Alliance Corporation (Zara), Sancor Salud, Swiss Medical, Megatlon, ATOS, KPMG, Brink's, Dietrich, Grupo Cepas, Adecco, ITR Daeva, Hilti, Bumeran Selecta, Manpower y Bayton.

P: ¿Cómo es la mecánica para poder participar?

FB: A la expo se puede ingresar a través de www.bumeran.com.ar y allí se pueden visualizar todas las ofertas, se puede buscar por empresa, por rubro, por área de interés. Y si ya tienen el curriculum cargado en Bumeran o registrado con anterioridad a nuestro portal, se pueden postular automáticamente. Y si alguien no lo tuviera, se puede registrar muy rápido, en menos de tres minutos. Y postularse a las diferentes vacantes disponibles

A través de un panel de control las empresas pueden ver todos los candidatos que se postularon a una posición y ahí empieza la interacción entre los interesados y las empresas.

P: ¿La Expo Bumeran es 100% virtual?

FB: Sí. Es absolutamente virtual. Se puede participar desde cualquier punto del país, en cualquier momento del día, incluso el fin de semana estará disponible. Hoy, más del 90 por ciento de las empresas utiliza herramientas digitales para la búsqueda de talentos. Y lo mismo hacen las personas que buscan trabajo.

Nosotros tenemos 25 años en el mercado, llevando adelante este tipo de dinámicas desde nuestra plataforma. Y con iniciativas como esta en que nuestro objetivo es convocar de manera masiva en un momento particular y disponibilizar las ofertas de nuestros principales clientes.

La comodidad, seguridad y simplicidad, también con herramientas de Inteligencia Artificial, todo se puede gestionar muy rápidamente. La dinámica y el resultado para ambas partes es infinitamente mayor que la antigua práctica de ir a un lugar físico, desplazarse, hacer filas y llenar papeles.

P: ¿Cuál es el aporte de la Inteligencia Artificial en estos procesos de selección de personal?

FB: La incorporación de la IA está generando en este momento una eficiencia y una velocidad mucho mayor. En un proceso de selección hay que recibir muchos candidatos, para poder elegir al más idóneo de una manera clara. Y hay varias herramientas que permiten relacionar esos candidatos, hacer test con cada uno.

Tenemos un producto que lanzamos recientemente que se llama Hunter, basado en IA, que permite publicar un aviso y sin esperar que la gente se postule, desde nuestra gran base de datos que supera los 5 millones de postulantes obtenemos los candidatos más idóneos para esa posición de una forma inmediata.

Así el proceso para una empresa es inmediato. Y también beneficia a las personas que buscan trabajo para que las ofertas de trabajo que le llegan tengan que ver con su perfil y no lleguen spam.

P: Pero supongo que quien da la aprobación final es un gerente de recursos humanos de carne y hueso, ¿no?

FB: Sin duda. La inteligencia artificial no viene a reemplazar a las personas. Sin que viene a aportar valor. Y permitir que los especialistas de recursos humanos se puedan concentrar donde realmente aportan valor. En un filtrado masivo de información, llega un momento en que se trata de una tarea repetitiva que no aporta valor.

Pero es súper importante tener la terna más adecuada para poder tener una charla uno a uno con las personas más idóneas y poder detectar cuál es el recurso o el colaborador que mejor va a llevar adelante sus funciones en una compañía, teniendo en cuenta no solamente habilidades blandas sino también habilidades duras y hasta relacionamiento con la cultura organizaciones. Creo que ahí es donde la inteligencia artificial nos puede dar una gran mano. No en reemplazar tareas donde un ser humano aporta un valor real donde hay un know how que es muy difícil transmitir.

P: ¿Cómo ve el mercado laboral argentino en el contexto económico y político que vive el país?

FB: El primer semestre fue desafiante porque el mercado laboral está muy atado a lo que pasa con la actividad económica, sin duda, y a las certezas que hay en el mercado. Esas dos cuestiones no primaron en el primer semestre bajo ningún punto de vista. Hubo mucha incertidumbre en lo que tiene que ver con la ley de Bases, y otras definiciones y cuestiones políticas donde las empresas obviamente necesitan tener ciertas certezas a la hora de contratar personal.

Y hubo ciertas turbulencias en el primer semestre del año y evidenciamos que las empresas estaban mucho más cautelosas. Y también cuando hay una situación recesiva obviamente no se generan ventas, y eso lleva a que las empresas mantengan cierta austeridad a la hora de contratar personal.

Dicho esto, tenemos muchas expectativas de que en esta segunda mitad del año ya con algunas cuestiones resueltas, como puede ser la ley de Bases que generaba mucha incertidumbre, la curva sea ascendente y las empresas tal vez con algunas facilidades que la ley de Bases también ofrece al momento de la contratación , empiecen a liberar un poco sus presupuestos y empiecen a envalentonarse para la contratación de personal.

Estamos en una curva lentamente ascendente todavía. Sin una tendencia bien marcada al alza, pero con expectativas mucho mejores que la primera parte del año.

P: ¿Cómo está afectando la inflación las pretensiones salariales?

FB: Eso lo vimos más claramente en la primera parte del año. Obviamente la inflación pegó un salto muy importante en la última parte del año pasado y a principios de este año. Nosotros llevamos adelante todos los meses un seguimiento de índices salariales, donde lo que medimos es lo que las personas piden ante una posición laboral. Si bien todavía las pretensiones salariales no alcanzaron la inflación, ya se empezó a ver una convergencia.

A principios de este año las expectativas salariales de las personas estaban muy por debajo de la inflación porque no había tanta posibilidad de negociación, menos oferta laboral, y eso hace bajar las expectativas salariales.

Si bien todavía estamos un poco abajo de hacer ese catchup entre los salarios pretendidos versus la inflación, ya se empieza a ver una línea de convergencia.