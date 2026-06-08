La millonaria cifra que percibirá Shakira por cantar en el Mundial

La cantante interpretará, en colaboración con el nigeriano Burna Boy, "Dai Dai", la canción oficial del Mundial. Un estudio indica que sus espectáculos mueven entre u$s2 millones y u$s3 millones y se estima que ella embolsará alrededor de u$s4 millones por su intervención mundialista.

Shakira interpretará con la colaboración del artista nigeriano Burna Boy, la canción "Dai Dai", el himno oficial del Mundial, tanto en la ceremonia de apertura como en la de cierre. La cantante colombiana cobrará una fortuna.

La expectativa alrededor del Mundial 2026 , que organizan Estados Unidos, México y Canadá, no solo gira en torno a las selecciones que disputarán el tan anhelado trofeo o las figuras del fútbol mundial que estarán presentes en el torneo.

La música también comenzó a tomar protagonismo luego de que la FIFA confirmara que los fans de Shakira podrán disfrutar no solamente de la superestrella de la música en la clausura de la Copa del Mundo 2026, donde por primera vez en la historia habrá un show de medio tiempo como en el Super Bowl, sino también en la inauguración del evento, que se llevará a cabo este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Shakira contará con el apoyo del cantante nigeriano Burna Boy para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026.

Ambos artistas se unirán a otros artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla -esta última, como un guiño de bienvenida al equipo rival: los "bafana-bafana" (muchachos, en zulú), quienes fueron confirmados por la FIFA y por Gianni Infantino.

La ceremonia de inicio del evento más importante del fútbol ha sido descrita como “una celebración llena de sonido, color y significado”.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Un informe de la Universidad Área Andina de Colombia sostiene que los espectáculos de la colombiana pueden mover entre u$s2 y u$s3 millones en ingresos, incluyendo temas de boletería, patrocinios, derechos comerciales y merchandising, especialmente en eventos de talla mundial.

Estas cifras permiten proyectar que las apariciones de la colombiana en la final del Mundial 2026 podría convertirse en uno de los shows musicales más costosos y mediáticos en la historia, teniendo en cuenta además la capacidad de alcance que tiene el evento.

A esto se suma el exitoso momento profesional que atraviesa la cantante. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha logrado récords de asistencia en América Latina y por ende una remuneración económica realmente importante, consolidando a la barranquillera como una de las artistas mejor pagadas de la industria.

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A big thank you to Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian… pic.twitter.com/vbNJY8CniO — Shakira (@shakira) May 23, 2026

Teniendo en cuenta todas estas estimaciones, la colombiana podría cobrar hasta u$s4 millones por cantar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Dai Dai” fue lanzada oficialmente el 14 de mayo pasado y con este estreno, Shakira no solo añade un nuevo himno a su trayectoria, sino que reafirma una relación histórica con la FIFA que ha convertido su nombre en sinónimo de Mundial.

La canción fue presentada como un tema de carácter global, con un sonido festivo y pensado para conectar con audiencias de todo el mundo. Además, cuenta con la colaboración del artista nigeriano Burna Boy, lo que refuerza su apuesta por un enfoque multicultural.

La participación de Shakira en los Mundiales

La relación entre Shakira y los Mundiales comenzó oficialmente en 2006 con el Mundial de Alemania. En aquella edición, la cantante colombiana participó en la ceremonia de clausura interpretando “Hips Don’t Lie” junto a Wyclef Jean, marcando su primera aparición dentro del evento organizado por FIFA.

La presentación coincidió con uno de los momentos de mayor expansión internacional de la cantante impulsada por el éxito del tema, que ese año se convirtió en uno de los más reproducidos a nivel mundial. En Alemania fue donde comenzó a vincular su imagen con la Copa del Mundo.

Cuatro años después, la colombiana volvió a formar parte del torneo durante 2010 en la Copa del Mundo que se disputó en Sudáfrica. En esa edición interpretó “Waka Waka (This Time for Africa)”, canción oficial del Mundial desarrollada junto al grupo sudafricano Freshlyground.

El tema fue presentado tanto en la ceremonia inaugural como en la de clausura, convirtiéndose en una de las canciones más asociadas al torneo en la historia de la FIFA.

La cantante regresó una vez más durante el Mundial de Brasil, en 2014. En esa ocasión interpretó “LA La La Brasil 2014” durante la ceremonia de clausura que se llevó a cabo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, ampliando aún más su historia relacionada con los Mundiales.

Aunque el tema oficial de esa Copa del Mundo fue “We Are One Ole Ola”, interpretada por Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte, el tema de Shakira logró una fuerte presencia digital y mediática durante todo el certamen.

Ahora la artista colombiana volverá a estar presente tanto en la ceremonia inaugural como en la de cierre del Mundial 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá con el tema “Dai Dai”, sumando así su cuarta presencia mundialista luego de estar ausente en 2018 en Rusia y 2022 en Qatar.

Dos décadas después de su primera aparición, su presencia sigue marcando la banda sonora del fútbol global.