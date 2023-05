Revelan el "millonario negocio" con los autos de seguridad de la Fórmula 1

auto 2.jpeg

“Puede sonar como un número bajo, pero para una compañía de nuestro tamaño es relativamente importante”, dijo Stroll en la convención Future of The Car, organizada por el Financial Times.

Stroll tiene la mayoría accionaria de Aston Martin desde 2020, tras invertir u$s236 millones,y en su equipo corren su hijo Lance y el excampeón del mundo, el español Fernando Alonso.

Sobre el negocio aludido, Stroll graficó: “Hay una expresión en la que usualmente yo no creía: ‘Correr los domingos y vender (autos) los lunes’. Pero es lo que estamos viviendo en la empresa”.



La historia de los autos de seguridad

El auto de seguridad se usó por primera vez hace casi medio siglo, el 23 de septiembre de 1973, en el Gran Premio de Canadá de la F1.

La razón fue que la categoría experimentaba una seguidilla de accidentes debido al mal tiempo, por lo que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) estimó oportuno contar con una herramienta adicional.

Egbert Wietzes condujo el primer coche de seguridad, un Porsche 914 amarillo, pero la experiencia fue negativa, ya que no cumplió con su objetivo y estuvo a punto de estropear la competencia.

Wietzes se equivocó al ingresar a la pista: se posicionó delante de un piloto que no era el líder, y otros corredores vieron su clasificación modificada al perder una vuelta.