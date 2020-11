Proponen aumentar los precios de prepagas un 15% en diciembre y 10% en febrero debido la suba de los costos

En lo que van del 2020, salvo casos específicos y puntuales, no fue un buen año para las empresas en general, todo ello producto de la propagación del coronavirus, sin lugar a dudas. No escapan a esa situación las empresas de salud, es decir, las prepagas, que vieron que muchos de sus afiliados eligieron no seguir pagando su plan, toda vez que muchos de ellos dejaron de percibir sus ingresos mensuales o directamente se quedaron sin empleo. Es por eso que dichas empresas están diagramando cómo va a ser el sistema de aumento de las cuotas los próximos meses, un tema que preocupa a muchos clientes y en el que deben prestar especial atención.