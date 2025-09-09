Se hizo millonario a los 20 años y hoy es el director tecnológico de Snapchat: la historia de Bobby Murphy

El cofundador de la aplicación estadounidense mantiene un bajo perfil mientras acumula una fortuna valuada en miles de millones.

La historia de Bobby Murphy no sigue el camino típico de las celebridades ricas. Aunque logró convertirse en multimillonario a los 20 años , evitó la exposición mediática y eligió un rol discreto en la empresa que creó junto a Evan Spiegel.

Su trabajo detrás de escena fue decisivo para el desarrollo de Snapchat . Mientras que su socio buscaba financiamiento y visibilidad, Murphy pasó días enteros programando para sostener la aplicación que después se transformó en una de las plataformas más populares del mundo .

Robert Cornelius Murphy nació en Berkeley, California, es hijo de un estadounidense y de una mujer filipina. Cursó sus estudios en un instituto católico y más tarde ingresó en la Universidad de Stanford , donde conoció a Spiegel y comenzó el proyecto que lo llevó a la fama.

Sus primeros compañeros de trabajo lo definieron como un programador muy rápido, siempre dispuesto a colaborar y con una actitud paciente. En los primeros días de la aplicación, llamada entonces Picaboo , Murphy programaba hasta 18 horas por jornada en la casa del padre de Spiegel.

Una buena parte del código original de Snapchat nació en esas largas jornadas frente a la computadora. Incluso llegó a financiar de su propio bolsillo los servidores de la plataforma hasta conseguir el respaldo de inversores.

Patrimonio de Bobby Murphy, el cofundador de Snapchat

Según estimaciones de Forbes, su patrimonio actual ronda los 2.100 millones de dólares. El ingeniero informático llegó a tener una riqueza mucho mayor, pero las acciones de la compañía cayeron respecto de su pico histórico en 2021. Hoy cotizan a menos de una octava parte de aquel valor y apenas superan la mitad del precio de salida a bolsa, que fue de 17 dólares en 2017.

A pesar de esa caída, Murphy se mantiene entre los empresarios más ricos de la industria tecnológica y su rol como director de tecnología lo mantiene al mando de las decisiones importantes de Snapchat.