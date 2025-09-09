Millones de dólares en medio de una lucha de poder en el mundo cripto: la historia de Micree Zhan

Un genio silencioso que creó una fortuna de millones con criptomonedas, pero terminó envuelto en una batalla feroz por el control de Bitmain.

Micree Zhan, el ingeniero detrás del mayor productor de chips para criptomonedas, quedó atrapado en una disputa que sacudió los cimientos de Bitmain.

los conflictos económicos no solo se dan en los mercados: también se libran en las salas de juntas. Detrás de los millones que mueven empresas como Bitmain, se esconden historias de traición, ambición y tecnología que marcaron un antes y un después en la minería digital.

Esta es la historia de Micree Zhan , un genio de los chips convertido en protagonista de una de las disputas empresariales más intensas del ecosistema cripto . Su nombre no suena fuerte como el de otros magnates, pero sus decisiones moldearon el corazón computacional del Bitcoin .

Entre millones y criptomonedas, Micree Zhan pasó de ser un visionario técnico a protagonista de una intensa guerra empresarial en Bitmain.

Micree Zhan nació en la provincia de Fujian, China , y desde joven se destacó como un estudiante brillante. Formado como ingeniero en electrónica , trabajó en instituciones de alto nivel hasta que fundó DivaIP , una startup que marcaría el comienzo de su vínculo con el mundo cripto . En 2013, conoció a Jihan Wu , un entusiasta del Bitcoin que lo convenció en apenas dos horas para unir fuerzas y lanzar Bitmain .

Zhan puso el conocimiento técnico, Wu el empuje comercial. Juntos lanzaron el Antminer S1 , el primer gran éxito de Bitmain . Este chip ASIC revolucionó la industria de la minería de Bitcoin , catapultando a la empresa a la cima del mercado. En su mejor momento, Bitmain controlaba más del 70% de la cuota global en ventas de máquinas para minar criptomonedas .

Pero el poder terminó dividiendo a los fundadores. En 2019, durante un viaje de negocios, Zhan fue destituido abruptamente por Wu, quien tomó el control legal de la compañía. El despido fue tan sorpresivo como controversial: Zhan ni siquiera tuvo oportunidad de defender su cargo antes de ser bloqueado del sistema y echado de su propia empresa.

Lo que siguió fue una guerra interna que duró meses. Zhan luchó en los tribunales para recuperar su lugar, mientras Wu consolidaba su influencia. Tras varios episodios dignos de una serie de espionaje corporativo, ambos sellaron un acuerdo: Zhan compró las acciones de Wu por 600 millones de dólares, quien luego fundó BitDeer y se desligó de Bitmain.

Hoy, Bitmain sigue funcionando bajo el mando de Zhan, pero su reputación y tamaño ya no son los mismos. La batalla por el control dejó cicatrices profundas y desvió el rumbo de una compañía que dominaba el mercado de minería cripto.

Millones en criptomonedas: el patrimonio de Micree Zhan

A pesar de su bajo perfil, Micree Zhan acumuló una fortuna impresionante. Según estimaciones conservadoras, su participación en Bitmain alcanza los 3200 millones de dólares, posicionándolo como uno de los personajes más ricos ,y menos conocidos, del universo cripto.