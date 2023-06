Se va OLX de Argentina: qué pasará con los autos que tiene en stock

Luego de no lograr conseguir nuevos inversores locales, la empresa Prosus, accionista principal de OLX a nivel mundial, confirmó que dejará de operar en la Argentina su negocio de autos usados.

Al no poder encontrar un inversor que mantuviera las operaciones en la Argentina, se procedió al cierre definitivo de la empresa en nuestro país. No obstante, no se trata de algo inmediato, ya que continuará operando hasta tanto agote el stock de autos que posee.