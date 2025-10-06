Jorge Taiana le respondió a Diego Santilli y redobló la apuesta: "¿Por qué no debatimos en el Hospital Garrahan"

El candidato de Fuerza Patria retrucó al candidato libertario y lo convocó a hablar "sobre la situación de la salud pública".

El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana , le respondió la invitación al candidato libertario Diego Santilli para debatir y propuso realizarlo en el Hospital Garrahan para hablar "sobre la situación de la salud pública".

A través de su cuenta de X, el excanciller contestó a la invitación que le había realizado previamente el actual diputado. "Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta no tengo problema en debatir, como vos decís donde quieras y cuando quieras", escribió Taiana.

No obstante, el candidato peronista redobló la apuesta: "¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional?" .

En esa línea, chicaneó a Santilli: "Ya que vos ya sos diputado nacional quizás puedas explicar en ese debate porqué apoyaste el veto a la ley de emergencia pediátrica ".

El nombre de Diego Santilli tomó fuerza como reemplazante de José Luis Espert, quien se bajó de la contienda en medio de las acusaciones por un supuesto financiamiento narco, ya que es el elegido por LLA para ocupar dicho lugar.

Actualmente, el "Colorado" es el tercero en la lista que encabezaba Espert y será el juez Alejo Ramos Padilla quien determine si será él o Karen Reichardt, segunda en la lista, quien tome el lugar del actual diputado.

Diego Santilli había desafiado a Jorge Taiana a debatir

Previamente, en diálogo con radio La Red, Santilli había desafiado a Taiana: “Lo convoco a debatir, donde quiera, a la hora que quiera y como quiera. Tenemos que discutir qué Provincia, qué Nación y qué país queremos”, expresó el candidato.

Además, marcó distancia con el kirchnerismo, al señalar los altos niveles de inflación, pobreza e inseguridad registrados durante sus gestiones, y destacó los proyectos que promueve junto al oficialismo nacional.

“¿Queremos volver al 200% de inflación, al 54% de pobreza y a los piquetes todos los días, o queremos una modernización laboral, un nuevo Código Penal y menos impuestos para quienes emprenden?”, planteó Santilli.