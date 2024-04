Suba del costo de la construcción frena demanda de proyectos en pozo

“Las obras de pozo no se están frenando en cuanto a lanzamiento. Lo que sí los developers tienen que tener caja para fondear los proyectos porque no se están vendiendo asiduamente de pozo. Hoy la demanda se esta enfocando en comprar terminado ó de mitad de camino en adelante. Lo que es de pozo está un poco más lento hasta que se agote el stock de oportunidad de lo que está mas avanzado”, consideró Gabriel Brodsky, CEO de Predial.

“Hoy lo que está pasando, que es una distorsión de mercado, es que el que construyó el edificio lo hizo con un valor de costo más bajo y puede vender a un determinado precio. Y el que empieza un emprendimiento tiene un costo más alto, entonces no puede salir con valores tan bajos porque sino no le da la estructura de costos. Entonces el pozo no es tan competitivo como el que ya tiene la obra encaminada”, agregó.