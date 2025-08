Sus padres lo obligaron a trabajar desde chico y se quedaron con sus millones: la historia de Corey Feldman

La historia de Feldman es bastante particular. Su suerte lo llevó al estrellato apenas a los 3 años de edad , pero no todo fue color de rosas. El hecho de haber sido convertido en una máquina de generar ganancias a una edad donde ni siquiera entendía el poder del dinero, fue una condena a causa de sus padres .

Desde entonces, trabajó de forma constante, hizo más de 100 publicidades y actuó en, al menos, 50 series . Su madre lo obligaba a tomar pastillas para adelgazar, y su padre le pegaba si le iba mal en el colegio o no conseguía trabajos. Su gran salto fue en 1984 con "Viernes 13: el capítulo final", y sus roles posteriores lo catapultaron a ser una estrella internacional.

Emancipación, traumas y adicciones

A los 15 años, Corey tomó la decisión de emanciparse de sus padres. Desde los 3 años hasta entonces, había generado, al menos, 1 millón de dólares. Pero al revisar sus cuentas, se encontró con que tenía apenas 40.000. Su padre, que oficiaba de representante, era quien había manejado su cuenta y dilapidado sus millones.

Conoció el alcohol y la marihuana a muy temprana edad, y para los 19 años ya había tomado cocaína, llegando a hacerse adicto. Posteriormente escaló hacia la heroína, lo que lo llevó a ser arrestado 3 veces por drogas antes de ingresar a rehabilitación en 1990. Allí pudo hablar por primera vez de su abuso sexual durante su infancia en Hollywood.

En la actualidad, Corey Feldman se desempeña como músico, aunque no es tomado del todo en serio, y es activista en la lucha contra los abusos a los niños en Hollywood. Por su comportamiento errático, lamentablemente sus versiones no son del todo creídas y su lucha no tiene la fuerza que él esperaba.