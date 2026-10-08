Testeadores de lujo: los secretos de una multinacional para triunfar en el mercado de alimento para mascotas

Los fabricantes de alimentos para mascotas alrededor del mundo, que persiguen un mercado en constante crecimiento, están invirtiendo grandes sumas de dinero en estudiar las papilas gustativas de los perros y los gatos.

Por Jenny Gross . Imagínate a docenas de gatos durmiendo la siesta o deambulando por un espacio que se parece mucho a una guardería para mascotas.

Todos los días a las 4 p. m. se sirve la cena. Los gatos entran a unos cubículos, cada uno con dos bandejas de croquetas sobre básculas. Los gatos eligen qué comida les gusta más y las básculas miden cuánto consumen. Los nutricionistas del centro para mascotas de Royal Canin en el sur de Francia vigilan: ¿qué croquetas prefieren los animales? ¿Con qué entusiasmo las comen? Un equipo utiliza los datos para ajustar las recetas y crear otras nuevas.

Los fabricantes de alimentos para mascotas como Royal Canin, propiedad del conglomerado global de consumo Mars, están invirtiendo grandes sumas de dinero en investigación para comprender los gustos de los gatos y los perros , así como para satisfacer a aquellos que ven a sus mascotas como miembros de la familia. A pesar de que la guerra en Irán ha impulsado la inflación y el crecimiento de los salarios no ha seguido el ritmo, el mercado de alimentos para mascotas sigue creciendo.

A medida que las mascotas de la pandemia, adoptadas en masa en 2020, entran a la mediana edad, los fabricantes de alimentos para mascotas se están enfocando en productos destinados a aliviar las articulaciones adoloridas, fortalecer los músculos cansados y proteger la función cognitiva.

“El envejecimiento es una de las mayores oportunidades”, afirmó Cécile Coutens, presidenta de Royal Canin. La línea de alimentos para gatos mayores de la empresa incluye un mousse extra suave para gatos de 11 años o más y croquetas fáciles de comer para gatos de 15 años o más. Muchas empresas venden suplementos para gatos con demencia y para apoyar un envejecimiento cerebral saludable.

La inflación ha elevado los precios de las croquetas convencionales. Sin embargo, las opciones en los pasillos de alimentos para perros y gatos se han vuelto costosas y especializadas, con marcas que venden alimentos frescos aptos para el consumo humano. Los estudios han demostrado que las personas reducirán primero el gasto en sí mismas que en el de sus mascotas. El año pasado, Purina lanzó un plato de “tiernos trozos en una gelatina elegante” con forma de pirámide para animar a los gatos a dar grandes bocados.

El año pasado se gastaron más de 17.000 millones de dólares en comida para gatos en Estados Unidos, un aumento del 14% con respecto al mismo período de hace dos años, según NielsenIQ, una empresa de investigación de mercado. (La venta de comida para perros se mantuvo prácticamente igual.) A diferencia de las generaciones anteriores, cuando los padres adoptaban mascotas a petición de sus hijos, hoy en día la gente suele tener mascotas antes de tener hijos, si es que los llegan a tener, señaló Coutens.

c.2026 The New York Times Company

Las empresas están invirtiendo en líneas de comida para mascotas de alta gama dirigidas a personas con mayor poder adquisitivo, a medida que persiste la economía en forma de K (término que hace referencia a la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres).

Si bien en algunos aspectos los gatos requieren menos cuidados que los perros, suelen exigir cierto ingenio humano en lo que respecta a la alimentación.

“Nos gustan mucho los gatos porque, en cierto sentido, también son más exigentes con la comida, así que se necesita más ciencia y tecnología para satisfacerlos con éxito”, dijo Philipp Navratil, director ejecutivo de Nestlé, en una conferencia en junio. En los últimos años, se han adoptado más gatos que a perros, ya que la gente pasa más tiempo en la oficina.

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Al igual que Nestlé, que cuenta con dos centros donde los investigadores estudian el comportamiento de los gatos y los perros, Royal Canin tiene un extenso programa de investigación dedicado a los perros y los gatos. En el centro para mascotas de Royal Canin en Aimargues, solo los comensales más exigentes de los 377 perros y gatos que viven en el campus participan en las pruebas de sabor. El otro centro para mascotas de la empresa se encuentra en Ohio. Como parte de su entrenamiento, a los gatitos se les ofrece comida de diferentes texturas y sabores para desarrollar sus sentidos. A los siete meses, se les enseña a comer de alimentadores designados.

Los perros que comen casi cualquier cosa, como los labradores, no pasan la selección, dijo Silvia Miret-Catalan, vicepresidenta de investigación y desarrollo de Royal Canin.

En el centro de Royal Canin, un equipo monitorea el comportamiento después del desayuno y la cena. ¿Los gatos y los perros se ven más letárgicos de lo habitual? ¿Juguetones? En una escala del 1 al 10, ¿cuál es la calidad de sus heces?

“La puntuación más baja corresponde a la diarrea”, explicó Yannick Soulard, quien trabaja en el área de innovación. Después, las heces se secan y se analizan para determinar cómo se digiere el alimento, agregó. Una vez que los perros y gatos cumplen siete años, los empleados pueden adoptarlos. Hay una larga lista de espera, y los empleados que han desarrollado un vínculo con ciertos animales tienen prioridad.

El sabor es un aspecto fundamental. Scott McGrane, experto en felinos del Instituto de Ciencias de Cuidado de Mascotas Waltham de Mars en Inglaterra, dijo que a su equipo le interesaba especialmente comprender los sentidos y los gustos de los gatos, incluidos los gatos de edad avanzada. ¿Por qué no prefieren los alimentos dulces? ¿Por qué les encanta el atún? Explicó que los investigadores determinaron que los gatos tienen el receptor del sabor umami, que les permite saborear y detectar compuestos umami. El atún tiene una combinación única de compuestos que es similar a un “superumami” para los gatos, señaló.

A medida que los gatos envejecen, algunas de sus papilas gustativas se atrofian, pero conservan la percepción del amargor, que hace que ciertos alimentos les resulten menos atractivos, dijo Miret-Catalan. Su equipo diseña alimentos para gatos de edad avanzada que enmascaran el amargor y realzan los aromas atractivos para mantener el interés de los gatos por su comida a medida que envejecen, explicó.

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Probablemente se conoce más a Mars por fabricar Snickers, M&M’s y Skittles que por el cuidado de mascotas. Aunque adquirió Royal Canin en 2002, la empresa se introdujo en el negocio de los alimentos para mascotas hace casi un siglo. En ese entonces, la gente alimentaba a sus perros principalmente con sobras de la mesa.

En las últimas décadas, Mars ha adquirido miles de hospitales y clínicas para mascotas. Es dueña del seis por ciento de todas las clínicas en EE. UU., según KPMG. La empresa es el mayor proveedor de alimentos para mascotas en Estados Unidos y a nivel mundial.

Cathy Bedrick, socia de KPMG que asesora a clientes de capital privado, dijo que las empresas propietarias de clínicas veterinarias esperan un aumento en el negocio en los próximos años, a medida que la población de mascotas en el mundo envejece rápidamente. El perro de Bedrick recibe acupuntura semanalmente para aliviar la rigidez en la columna vertebral.

Dentro de la fábrica de Royal Canin, más allá de una pared con fotos enmarcadas de piezas gigantes de croquetas, hay enormes barriles de acero donde se mezclan maíz, pollo, trigo y otros ingredientes. La fábrica produce 146 tipos de croquetas entre las que pueden elegir los dueños de mascotas.

Una tarde reciente, Royal Canin recreó una prueba para mí y mi colega fotógrafo en un lugar soleado bajo un árbol. Observé a Willow, una gata Ragdoll de dos años, comer del plato A, del B y luego del A otra vez. ¿Qué significaba su indecisión? Un representante de Royal Canin admitió que no se trataba de una verdadera prueba A/B; las bandejas tenían la misma comida, algo que se apartaba de la práctica habitual. A Willow no le importó. Se comió ambas y se fue.

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