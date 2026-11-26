Desde el crecimiento demográfico hasta la inteligencia artificial, las advertencias sobre posibles catástrofes suelen despertar temor y escepticismo. Sin embargo, los expertos sostienen que anticipar escenarios extremos puede ayudar a prevenirlos y cambiar el rumbo de la humanidad.

Así es como termina el mundo. No con una explosión, sino con un gráfico que muestra una curva que asciende cada vez más pronunciadamente hacia el infinito. Los matemáticos llaman a esto una singularidad . En 1960, Heinz von Foerster, un científico austríaco-estadounidense, creyó haber encontrado una al modelar el crecimiento de la población. En un artículo publicado en Science, el Dr. von Foerster y sus colegas calcularon que una crisis era inevitable. Según sus predicciones, el viernes 13 de noviembre de 2026 la Tierra estaría tan superpoblada que la humanidad terminaría aplastándose a sí misma hasta morir.

Ahora resulta fácil reírse de aquello. Y muchos lo hicieron en una conferencia celebrada en Viena para conmemorar la fecha señalada. En un gran salón de recepción —y tranquilizadoramente espacioso— del Palais Springer Rothschild, investigadores se reunieron para evaluar el futuro de la civilización humana y debatir el valor de predicciones como la de von Foerster.

Entre las amenazas para la existencia humana que figuraban en la agenda de la "Conferencia del Juicio Final" estaban las computadoras superinteligentes y los robots asesinos , junto con la resistencia a los antibióticos y los dictadores con armas nucleares. Los debates plantearon una pregunta existencial para quienes se interesan por los riesgos existenciales: ¿las advertencias sobre una catástrofe pueden ayudar a prevenirla o podrían empeorar las cosas?

Antes relegadas al ámbito de los hombres pesimistas de las caricaturas que sostenían carteles en la calle, las predicciones sobre el fin del mundo se han generalizado. En enero, el Boletín de Científicos Atómicos adelantó su Reloj del Juicio Final hasta situarlo a apenas 85 segundos de la medianoche, al advertir que el cambio climático, las armas nucleares y las tecnologías emergentes acercaban a la humanidad a una catástrofe. Los multimillonarios ya miran con interés los búnkeres de lujo en Nueva Zelanda. Elon Musk quiere escapar a Marte.

Luke Kemp, experto en riesgos existenciales vinculado a la Universidad de Cambridge, es igualmente pesimista sobre las perspectivas a largo plazo de la humanidad. «No tiene buena pinta, para ser sincero», afirma. «Probablemente vamos a tener que cambiar fundamentalmente nuestra forma de organizar la sociedad global; de lo contrario, todo terminará muy mal».

La inteligencia artificial (IA) estaba en la mente de muchos. Desde la década de 1960, los expertos advierten sobre los peligros de una singularidad en el desarrollo de la IA: un punto a partir del cual las máquinas podrían mejorarse a sí mismas de manera autónoma y a un ritmo cada vez más acelerado. Los directivos de las grandes empresas de IA advierten que ese momento está cada vez más cerca.

Sin embargo, lo que mantiene despierto al Dr. Kemp por las noches es el poder sin precedentes de la IA para agravar considerablemente problemas existentes, como la vigilancia masiva y la desigualdad de la riqueza. Estas preocupaciones no son una distracción frente a los peligros más llamativos de la IA. Las investigaciones del Dr. Kemp sugieren que el colapso de una sociedad rara vez tiene una única causa. La inestabilidad política, la degradación ambiental, la desigualdad y el cambio tecnológico se refuerzan entre sí, debilitan las instituciones, agotan los recursos y reducen la capacidad de resistencia. La aparentemente repentina caída del Imperio romano de Occidente en el año 476 d. C., por ejemplo, fue precedida por siglos de agitación política, dificultades económicas y derrotas militares.

Si finalmente ocurre lo peor, algunos países podrían estar mejor preparados que otros. En agosto, el Dr. Kemp y sus colegas publicaron un análisis de los países con mejores condiciones para evitar una catástrofe global. Australia ofrecía las mayores esperanzas. Su aislamiento geográfico amortigua algunos impactos, mientras que su extensión territorial, sus tierras agrícolas y su infraestructura podrían ayudar a sostener a la población si colapsara el comercio internacional.

Aun así, un país que sobreviva a un tipo de desastre podría ser vulnerable a otro. Y los planes diseñados para salvar a unos pocos afortunados tienen un valor limitado en un mundo en el que se interrumpen los grandes sistemas de suministro de alimentos, medicamentos y energía. «No hay ningún lugar donde esconderse», afirma el Dr. Kemp.

Incluso decirle a la gente que debe prepararse puede resultar complicado, ya que las predicciones apocalípticas a veces funcionan como una publicidad involuntaria del poder de una nueva tecnología. Algunos temen que esta dinámica ya esté presente en el desarrollo de la IA. Las advertencias reiteradas de que los modelos podrían superar intelectualmente a las personas y paralizar infraestructuras esenciales han alimentado la convicción de que otorgarían una ventaja estratégica abrumadora a los países que los desarrollen. De hecho, cuanto más aterradoras son las predicciones de las empresas de IA, más convincente parece el argumento a favor de seguir invirtiendo.

En una perspectiva más esperanzadora, si una advertencia demuestra consecuencias creíbles y señala un camino para evitarlas, puede impulsar acciones más positivas. La propia predicción de von Foerster, por ejemplo, no era del todo seria: eligió el 13 de noviembre, en parte, porque era su cumpleaños, pero sí sirvió como una advertencia llamativa sobre las consecuencias del crecimiento demográfico.

Los participantes de la conferencia plantearon otros ejemplos. Las sombrías advertencias sobre la lluvia ácida y el agotamiento de la capa de ozono, reforzadas por la creciente evidencia del daño ambiental, impulsaron medidas internacionales para limitar la contaminación (y reparar la capa). Los modelos matemáticos que inspiraron los confinamientos durante la pandemia ayudaron a garantizar que sus peores predicciones nunca se hicieran realidad. A menudo se acusa a los investigadores de escenarios apocalípticos de ser pesimistas, pero su trabajo se basa en una premisa optimista: el futuro todavía puede cambiarse.

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