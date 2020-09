ByteDance evalúa salir a la bolsa de EEUU con TikTok si Trump aprueba fusión con Oracle

ByteDance y Oracle no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Si bien el acuerdo con Oracle aún debe recibir el visto bueno del presidente de EEUU, Donald Trump, la propuesta de la casa matriz de TikTok apunta a ofrecer mayor garantía respecto a la seguridad y privacidad de datos al incorporar inversores privados. La presentación de una OPI implicará la transformación de TikTok Global en una empresa pública.

En las últimas horas, Trump ha mantenido reuniones con importantes miembros de su gabinete para definir si acepta la propuesta de acuerdo entre ByteDance y Oracle. Según prensa estadounidense, el mandatario podría dar a conocer su decisión en las próximas 24 o 36 horas.

Sin embargo, Trump dejó entrever que no está del todo de acuerdo con que ByteDance, con sede en Pekín, mantenga un porcentaje mayoritario sobre la compañía de videos cortos.

“Desde el punto de vista de ByteDance, eso no nos gusta. Quiero decir, conceptualmente puedo decirte que no me gusta eso", dijo.

Si bien puede recibir el visto bueno de EEUU, el potencial acuerdo puede llegar a ser rechazado por las autoridades de China, que debido a la legislación local tienen la capacidad de veto.