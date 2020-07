TikTok.jpg Microsoft estaría buscando comprar TikTok. Output

Donald Trump, presidente de EEUU, fue uno de los que señaló a TikTok como posible herramienta de espionaje, realizando amenazas en su discurso durante su campaña en Florida. “Tal vez lo hagamos”, dijo luego de ser preguntado sobre la posibilidad de prohibir la aplicación en todo el país, a lo que luego agregó: “Tal vez hagamos otras cosas también. Hay algunas opciones. Pero están sucediendo muchas cosas, así que veremos que pasa. Estamos considerando muchas alternativas con respecto a TikTok”.

No se sabe muy bien que tan avanzadas están las negociaciones entre las compañías por la venta de TikTok, pero varias fuentes apuntan a que el acuerdo final alterará la propiedad de la aplicación, que es una de las que mayor crecimiento tiene en el mundo y que en la actualidad cuenta con más de mil millones de usuarios.

Otro gobierno que tomó acción, de forma más directa y guiado por un conflicto armado con China, fue India, que decidió prohibir 59 aplicaciones originarias de dicho país, con TikTok incluida, bajo el argumento de que son “perjudiciales para la soberanía e integridad de la India, la defensa de la India, la seguridad del estado y el orden público”.

Tik Tok por su parte busca demostrar que estas acusaciones son totalmente falsas e infundadas, demostrando que la información publicada en Estados Unidos es almacenada en dicho país, con un respaldo en Singapur.

Kevin Mayer, presidente ejecutivo de TikTok, aseguró en su blog que la aplicación es “apolítica” y su única voluntad es la de otorgar una plataforma divertida para sus usuarios. “No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma vibrante y dinámica para que todos la disfruten”.