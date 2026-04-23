ABB arrancó 2026 con resultados récord: crecimiento de facturación y rentabilidad sólida

La empresa sueco-suiza es líder tecnológico global en electrificación y automatización. Tiene fuerte presencia en Argentina. El balance del primer trimestre fue muy positivo pese al contexto internacional desafiante.

ABB es una compañía sueco-suiza con más de100 años de presencia en Argentina.

La firma ABB, líder tecnológico global en electrificación y automatización con fuerte presencia en Argentina, inauguró el ejercicio fiscal 2026 con cifras que subrayan su posición de liderazgo en la transición energética y la revolución industrial 4.0.

El informe de resultados del primer trimestre revela una compañía que no solo está creciendo en volumen de ventas , sino que está extrayendo un valor significativamente mayor de sus operaciones , logrando hitos históricos en captación de pedidos y generación de efectivo.

El reporte detalla un incremento del 32% en el total de pedidos recibidos, alcanzando los u$s11.298 millones. Incluso al ajustar esta cifra por variaciones cambiarias y adquisiciones (crecimiento comparable), el aumento se sitúa en un sólido 24%.

Este apetito del mercado por las soluciones de ABB refleja una tendencia global imparable: la necesidad de las industrias de modernizar sus infraestructuras para cumplir con objetivos de sostenibilidad y eficiencia.

Los ingresos totales de la compañía ascendieron a u$s8.734 millones, lo que representa un aumento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por los sectores de electrificación y automatización discreta , donde la demanda de centros de datos, redes eléctricas inteligentes y robótica colaborativa continúa en ascenso.

Rentabilidad y eficiencia como estandartes

Además del crecimiento en la facturación, ABB demostró una notable capacidad para gestionar sus márgenes. El EBITDA operativo (utilidad antes de intereses, impuestos y amortizaciones) se situó en u$s2.049 millones, lo que arroja un margen operativo del 23,5%.

Esta cifra es particularmente relevante en un entorno económico que aún lidia con presiones inflacionarias y volatilidad en los costos de las materias primas.

Por otro lado, según el informe la empresa ha logrado optimizar su estructura de costos y mejorar la ejecución de proyectos, lo que se traduce en una Utilidad por Acción (EPS) básica de 0,73 dólares, un incremento del 21% comparado con el primer trimestre de 2025.

Este desempeño fue bien recibido por los analistas financieros, quienes destacan el Retorno sobre el Capital Empleado (ROCE) de un 27,2%, una métrica que sitúa a ABB en los niveles más altos de eficiencia en el sector industrial.

Flujo de caja: El motor de la inversión futura

Otro punto destacado por la dirección de la compañía es la robusta generación de flujo de caja operativo, que alcanzó los u$s1.029 millones en estos primeros tres meses. Este aumento del 50% interanual proporciona a ABB la flexibilidad financiera necesaria para continuar con su ambicioso programa de inversiones en I+D y posibles adquisiciones estratégicas.

"Nuestros resultados del primer trimestre demuestran que ABB está operando a un nivel excepcionalmente alto", señala el comunicado de prensa de la compañía.

La capacidad de convertir las ventas en efectivo real de manera tan eficiente es un indicador de salud financiera que permite a la firma suiza mantener su política de dividendos atractiva y, al mismo tiempo, desapalancar su balance.

Sostenibilidad y digitalización: el núcleo del negocio

ABB no solo se presenta como un proveedor de hardware industrial, sino como un socio estratégico para la sostenibilidad. El reporte enfatiza cómo la conexión entre la experiencia en ingeniería y la digitalización permite a sus clientes "rendir al máximo mientras se vuelven más eficientes y productivos".

En un mundo donde la descarbonización es una obligación regulatoria y social, los sistemas de gestión de energía y los variadores de velocidad de alta eficiencia de ABB se han vuelto productos indispensables.

Con 110.000 empleados en todo el mundo, la empresa ha logrado integrar su legado de 140 años con una agilidad tecnológica propia de una "startup" de gran escala. Este equilibrio es lo que ha permitido a la firma capitalizar las oportunidades en mercados clave como el de las energías renovables y la movilidad eléctrica.

Perspectivas para el resto del año

Aunque el informe se centra en los resultados pasados, el optimismo impregna las proyecciones para los próximos trimestres. Con una cartera de pedidos récord, la visibilidad sobre los ingresos futuros es alta.

Los inversores estarán atentos a las próximas presentaciones de resultados programadas para el 16 de julio (segundo trimestre) y el 20 de octubre (tercer trimestre), donde se espera que la compañía confirme si esta tendencia de crecimiento acelerado es sostenible a largo plazo.

Con estos resultados ABB envió una señal clara al mercado: su transformación interna ha concluido con éxito y ahora está cosechando los beneficios de estar en el centro de las megatendencias tecnológicas del siglo XXI. El 2026 se perfila como un año de consolidación y liderazgo para el gigante de Zúrich.