Nicolas Cage se mete en los sueños de la gente en el primer tráiler de Dream Scenario

El tráiler comienza con una inquietante secuencia de eventos, en la que cada vez más personas se dan cuenta de que el personaje de Cage, Paul, ha estado apareciendo en todos sus sueños, aunque no está haciendo nada particularmente especial. Sin embargo, cuando comienza a sacar provecho de su nueva fama, su propia vida se vuelve inestable a medida que los sueños se vuelven más violentos e inquietantes.

La película, que marca el debut en inglés del guionista y director noruego Kristoffer Borgli (Sick of Myself), también está protagonizada por Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula, Dylan Baker y Kate Berlant. Además del cineasta de Beau Is Afraid, Aster, Knudsen y Campellone, los productores incluyen a Jacob Jaffke y Cage.