Una de últimas leyes sancionadas por el Poder Legislativo porteño durante 2025 fue la Ley 6.910, promulgada por Decreto 6/26, que prorrogó por 10 años los beneficios regulados oportunamente por la Ley 3.876, que estableció la promoción de la actividad audiovisual en su territorio, exclusivamente para las personas jurídicas de capital nacional amparadas por la promoción.
Extienden la vigencia de los beneficios para la actividad audiovisual en CABA
Diez años más de beneficios otorgó el fisco porteño a las empresas de capital nacional, radicadas en jurisdicción, que desarrollen actividades promovidas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha considerado al sector audiovisual, al igual que otros sectores, como una actividad productiva de transformación asimilable a la actividad industrial, generadora de puestos de trabajo, apoyando su asentamiento en determinados barrios cuyo crecimiento se propicia mediante la creación de Distritos Económicos.
Sectores promocionados y distritos
Cabe recordar que CABA cuenta con distintos Distritos promocionados que son polos económicos estratégicos que impulsan actividades clave localizadas en barrios específicos. Ellos son:
- Distrito Tecnológico: Fomenta la tecnología e innovación en Parque Patricios.
- Distrito Audiovisual: Impulsa cine, TV, publicidad y videojuegos en Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal y Colegiales.
- Distrito del Diseño: Centrado en la industria del diseño, principalmente en Barracas.
- Distrito de las Artes: Promueve artes visuales, escénicas, musicales y literarias en el sur (La Boca, San Telmo, Barracas, Pompeya).
- Distrito del Deporte : Desarrolla el sector deportivo en Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano
- Distrito del Vino: Beneficia a la industria vitivinícola, ubicado en Boedo
¿Cuáles son las actividades audiovisuales alcanzadas?
La Ley 3.876 fue la primera norma legal en establecer un régimen de promoción de la actividad audiovisual, confirmando el Distrito Audiovisual en los barrios señalados, promocionando las siguientes actividades:
- Producción de contenidos audiovisuales tal como producciones cinematográficas de corto, medio y largometraje, documentales, publicitarias, televisivas, de animación, de video juegos y toda producción que contenga imagen y sonido
- Prestación de servicios de producción audiovisual
- Procesamiento del material de filmación, grabación o registro de imagen y sonido, incluyendo la actividad de los laboratorios
- Posproducción del material resultante de filmación, grabación o registro de la imagen y sonido
- Servicios específicos para la actividad audiovisual, las actividades creativas, artísticas e interpretativas vinculadas directamente a una producción audiovisual
- Alquiler de estudios de grabación, de filmación o de equipamiento técnico
- Distribución de obras cinematográficas nacionales cuyo proceso de producción comprenda, al menos una etapa realizada en CABA
Para incentivar la radicación de las actividades citas en el Distrito se regularon beneficios impositivos. La generalidad de vigencia de los estímulos es 10 años contados desde la entrada en vigor de la norma (29/9/11) ampliándose a 15 años si el beneficiario califica como empresa de capital nacional, resultando estos últimos a quienes se les amplió por 10 años el plazo de usufructo de los beneficios, por Ley 6910.
Beneficios fiscales
Los beneficios tributarios otorgados son:
Ingresos Brutos: exención del 100% de la gravabilidad de los ingresos obtenidos por el desarrollo de la actividad beneficiada dentro del Distrito.
Sellos: Exención de los actos onerosos relacionados con la actividad promovida por el término de 10 años, contados desde la vigencia de la norma, que se amplía a 15 años, además de las empresas de capital, para los sujetos que cuenten con facturación anual menor a $ 20.000.000.
Impuesto Inmobiliario, Alumbrado, Barrido y Limpieza, mantenimiento y Conservación de Sumideros: exención del 100% para los inmuebles ubicados en el Distrito destinado en forma principal al desarrollo de la actividad promovida
Derecho de delineación y construcciones: exención del 100% para los inmuebles ubicados en el Distrito, destinados a la actividad beneficiada, sobre los cuales se realicen obras nuevas o mejoras.
Unificación de distritos
Próximo a vencer el plazo de los 10 años, se promulgó la Ley 6.390 que creó el Distrito Audiovisual y de las Artes, unificando el Distrito Audiovisual con el Distrito de las Artes, por la conexión y entrelazamiento existente entre ambos regímenes, manteniendo las respectivas ubicaciones y la plena vigencia para los beneficiarios inscriptos o en trámite de inscripción como también para quienes lo pretendieren hasta la fecha del vencimiento de los beneficios de las normas legales de creación. Esta norma legal rige hasta el 31/1/35.
