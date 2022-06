La "mera compra", un concepto que vuelve a ser protagonista de un conflicto entre legislaciones

Respecto de este instituto previsto en el párrafo 3° del artículo 13° del Convenio Multilateral (CM) es importante definir si se trata de un régimen especial que establece un criterio de atribución de los ingresos, o conforma un hecho imponible (HI) autónomo tal como lo establecen algunos Códigos Fiscales provinciales (CFP), y por último si el mismo se aplica o no a las operaciones de exportación, siendo que se trata de ingresos no alcanzados o no gravados en los respectivos CFP.