Luis Caputo llegó a EEUU antes que Javier Milei y se reunió con inversores.

El ministro de Economía mantuvo un encuentro en Nueva York, mientras se espera por el arribo del mandatario argentino al país. En simultáneo, una misión del FMI evalúa las metas del programa económico del Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo , llegó a EEUU este lunes y mantuvo reuniones con inversores en Nueva York, en el marco de una actividad organizada por el banco JP Morgan , donde presentó la situación económica de Argentina y los principales lineamientos del programa del Gobierno.

Caputo arribó al país norteamericano antes que el presidente Javier Milei , quien tiene previsto viajar para participar de la 81° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y mantener encuentros con empresarios.

La anterior visita de Caputo a EEUU había sido a fines de agosto, cuando participó de la cumbre del G20 en Carolina del Norte y mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva .

La llegada de Caputo a EEUU coincide con el arribo de una misión técnica del FMI a Argentina , que comenzó a revisar el cumplimiento de las metas acordadas con el Gobierno de Milei. Se trata de la tercera revisión del programa , en la que el organismo analizará principalmente las cuentas públicas, las reservas del Banco Central y la política cambiaria.

El ministro de Economía mantuvo un encuentro en Nueva York, mientras se espera por el arribo del mandatario argentino al país.

La revisión se realiza antes de un vencimiento de aproximadamente u$s803 millones con el FMI , que Argentina deberá pagar este viernes. Luego habrá otros compromisos por unos u$s840 millones en noviembre y u$s344 millones en diciembre .

En materia de reservas, los números muestran un resultado superior a los objetivos establecidos. El programa contempla una acumulación de u$s8.000 millones durante 2026 y, según estimaciones de la consultora Analytica, el BCRA ya habría alcanzado unos u$s9.000 millones. Además, la autoridad monetaria compró más de u$s14.200 millones, frente a una meta anual de u$s10.000 millones.

El principal desafío aparece en el frente fiscal. El acuerdo establece para este año una meta de superávit primario del 1,4% del PBI, es decir, que los ingresos del Estado superen a sus gastos antes del pago de intereses de la deuda. Durante el primer semestre, el resultado fue de 0,6% del PBI, frente al 0,7% previsto para ese período.

La menor recaudación estuvo vinculada, entre otros factores, al retraso en las declaraciones juradas de Ganancias de personas humanas, la reducción de algunos impuestos y el menor nivel de actividad. Para sostener el resultado fiscal, el Gobierno se comprometió a postergar hasta el 1° de noviembre la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aumentar la recaudación de determinados impuestos y profundizar la focalización de los subsidios al transporte.

La agenda de Milei en Nueva York

El mandatario hablará el miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y desarrollará una agenda que incluirá otras exposiciones académicas, reuniones empresariales y encuentros con referentes de la comunidad judía. A fin de mes también viajará a Europa para la Argentina Week que se llevará a cabo en París.

La actividad central será su intervención ante la ONU, prevista para el miércoles al mediodía, hora argentina. Ese mismo día también encabezará una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica y se reunirá con empresarios vinculados al Consejo de las Américas.

Además, durante su estadía mantendrá encuentros con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entre otras actividades incorporadas al cronograma oficial.

El mandatario permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves por la noche y regresará a Buenos Aires durante la mañana del viernes. Se tratará de su visita número 18 al país desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.