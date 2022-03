RUBINZAL-CULZONI

Hay sociedades que desaparecen, sus bienes se evanecieron o han sido vaciadas y en ocasiones con el fin de alejarse, entre otras, de su responsabilidad laboral. El Código Civil y Comercial, a juicio de los autores, ha dado un significativo avance en la materia. Es una temática sobre la cual no abunda la bibliografía y si bien con esta obra se puede coincidir o no, lo cierto es que no deja de ser un punto de partida para el debate o para adoptar sus conclusiones. Se destacan en su análisis la inoponibilidad de la personería jurídica por fraude laboral y previsional; el trasvasamiento de la sociedad empleadora; las cuestiones relacionadas a los administradores “de hecho” y sociedades “por las dudas”; las sociedades infracapitalizadas; el grupo o conjunto económico frente al fraude laboral; los fideicomisos utilizados para perjudicar; las SAS y su normativa laboral; las plataformas digitales y quien es el responsable, entre otros tantos temas, siempre acompañadas de referencias a destacada jurisprudencia y doctrina.

ÁREA ECONÓMICA

CRIMEN, COMPLEJIDAD Y ECONOMÍA

Marina B. Marsili

Noeli M. S. Radyna

OSMAR D. BUYATTI

El subtítulo de la obra está marcando el objetivo de la misma: ¿Cómo pensar una investigación criminal desde la integralidad?

Las autoras aducen motivos personales y profesionales en estas páginas; en el primer aspecto porque la vida las llevó no sólo a ver las cosas desde la óptica académica sino a tratar de comprender a las organizaciones criminales y procurar eliminarlas. Y desde lo profesional para propender a un método investigativo de los delitos complejos que sea interdisciplinario, innovador y creativo. En ese orden de ideas analizan la planificación y evaluación de políticas públicas en materia criminal; las organizaciones criminales complejas, sus actores, mecanismos y efectos; las estrategia investigativas desde una visión económica y los desafíos de abordar la investigación de una organización criminal desde la complejidad.

Contiene dos apéndices: para identificar alertas sospechosas y lavado de activos en la competencia provincial.

ÁREA JURÍDICA

PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Claudio M. Kiper

EDITORES DEL SUR

Esta obra tiene como destinatarios un abanico variado de sujetos, ya que por el tema que encara no se restringe a los profesionales del derecho sino que también se torna útil para los de ciencias económicas; los martilleros públicos; las empresas constructoras; los administradores de consorcios y acaso para los propietarios que se autoadministran o resultan locadores. Es que Kiper incluye en esta obra las novedades que sobre propiedad horizontal trajo aparejado el Código unificado, entre ellas la nueva naturaleza de los consorcios. El análisis que presenta la obra es sumamente detallado, partiendo de una introducción que sitúa al lector en el tema a tratar y sus aspectos centrales, para luego entrar a las cuestiones específicas como facultades de los propietarios, las obligaciones y prohibiciones, las expensas, el reglamento, las asambleas, el Consejo de Propietarios, el administrador, la extinción de la propiedad horizontal, por mencionar tan solo algunos de los tópicos que hacen a las ventajas y desventajas de este tipo de propiedad.