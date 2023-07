PBA: inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria de los directores quedó firme

¿Qué efectos jurídicos acarrea la aplicación del artículo 280? Estos fallos NO CONFIRMAN NI AFIRMAN la justicia o el acierto de la decisión de la SCJPBA.

Se ilustrará con un ejemplo: tasa de interés aplicable a las acciones de repetición contra la AFIP. El 4/11/2015 la CSJN dejó firme el pronunciamiento de la Cámara de Salta en “Alubia” (CSJ A.612.XLIX.), que había confirmado la declaración de inconstitucionalidad del art. 4º de la Resol. del Ministerio de Economía 314/04. La CSJN estableció que “en lo relativo a la tasa de interés aplicable el recurso es improcedente pues no logra refutar todos y cada uno de los fundamentos en que se sustenta la decisión apelada”. Sin embargo, en la misma fecha y mediante la aplicación del art. 280 en “Klockmetal” (CSJ K.49.L.), la CSJN dejó firme una sentencia de la Sala IV de la CAF que había aplicado el criterio contrario a la Cámara de Salta en la causa “Alubia”. En virtud de estos hechos, se puede deducir que la CSJN no ha querido expedirse respecto a la tasa de interés aplicable a este tipo de acciones de repetición.

Tal como sostiene Rosatti “las razones por las que la Corte considera insustancial o intrascedente la cuestión planteada permanecen “puertas adentro del tribunal” y ello no implica abrir juicio de valor sobre la justicia de la pretensión articulada. (…) Lo que la Corte dice (…) es que el caso no es pertinente para generar su intervención; lo que la Corte no dice es quién tendría la razón en el pleito (…)”(1)