Algo más que "empanadas"

Si bien es cierto que una parte importante de las medidas anunciadas por el gobierno debe pasar por el Congreso —lo que implica que su implementación definitiva aún se encuentra en suspenso—, ello no invalida la siguiente afirmación: no hay registros, en Argentina, de un ministro de Economía que haya utilizado un argumento moral para fundamentar una decisión de política económica. Sobre este asunto, me aventuro a formular tres comentarios preliminares.