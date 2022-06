Neurodiversidad: cómo generar una ventaja competitiva en las empresas

Las personas neurodivergentes poseen características muy distintas, pero tienen algo en común: la manera en que aprenden y procesan información. Cuando hablamos de información, puede ser de todo tipo: la música, los colores o el código de las computadoras.

Para estos perfiles conseguir empleo puede ser un desafío mayor, porque no responden necesariamente a los parámetros comunes que buscan los empleadores. Pero no significa que no tengan las competencias para determinados trabajos, por ejemplo, analizar una gran cantidad de datos. Y donde los demás ven números inconexos, la persona ve relaciones que se repiten siguiendo un patrón. Tiene un talento excepcional que puede ser útil en empleos tan distintos como una empresa de software o un laboratorio científico.

¿Cómo construir una fuerza laboral neurodiversa?

Lograr la participación de todos los niveles, y generar conversaciones abiertas y transparentes. Debe ser un entorno seguro para que los colaboradores neurotípicos hagan preguntas y para que los colaboradores neurodiversos se presenten. Es fundamental que los líderes comprendan estas características para poder gestionar adecuadamente a las personas.

Revisar los criterios de selección: los líderes de contratación deben reformular su idea de lo que hace a un "buen candidato". Poder bajar el nivel de prejuicios para poder conocer en profundidad a un candidato y entender por qué actúa como lo hace.

Planificar un entrenamiento bidireccional liderado por expertos: la capacitación en habilidades blandas es una parte fundamental de la construcción de una fuerza laboral neurodiversa y debe ser realizado por un experto con la formación y experiencia adecuada.

Tener flexibilidad y saber adaptarse: es posible que se deban brindar adaptaciones, como auriculares con cancelación de ruido, salas de privacidad u horarios de trabajo flexibles, para que los colaboradores puedan ser más productivos. Muchas personas neurodiversas pueden ser sensibles a factores como la temperatura, el sonido y la iluminación o necesitar momentos de movimiento ya que les puede costar quedarse quietos durante períodos extensos.

Comunicar y concientizar orgánicamente: las personas neurodiversas han tenido experiencias negativas en diferentes ámbitos de su vida. Por lo tanto, aunque se sientan comprendidos en la organización, es posible que no se sientan seguros fuera de la oficina. Un programa de neurodiversidad consistente debería difundir su mensaje tanto externamente como internamente, convirtiéndolo en una parte más del empleo en general.

Al fomentar la neurodiversidad en las organizaciones, empleamos a individuos que a menudo no son tenidos en cuenta y tienen talentos que hoy necesitamos y son escasos, y podemos obtener una ventaja significativa sobre la competencia. Contar con personas que piensan y ven el mundo de forma diferente es un factor clave para que una organización tenga resultados extraordinarios. Por ello, resulta necesario combinar el talento neurodivergente en cualquier grupo de trabajo.

Docente de UADE Business School.