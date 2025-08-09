Autopartes ilegales: un quiebre clave en la lucha contra la inseguridad y el fraude al seguro Por Gabriel Bussola







El Decreto 536/25 representa un avance decisivo para comenzar a desarticular ese engranaje criminal que tanto daño provocó, tanto en las calles como en el sistema asegurador.

Autopartes. Sin un mercado negro que compre, no hay incentivo para robar.

Durante años, el mercado clandestino de autopartes funcionó como una economía en las sombras que alimentó la inseguridad, incentivó el robo de vehículos y puso en riesgo la vida de millones de argentinos. El Decreto 536/25, recientemente publicado por el Ejecutivo, representa un avance decisivo para comenzar a desarticular ese engranaje criminal que tanto daño provocó, tanto en las calles como en el sistema asegurador.

La decisión de ampliar el listado de piezas que solo podrán comercializarse bajo certificación oficial no es un simple ajuste técnico. Es una medida de fondo que ataca la raíz del problema. Sin un mercado negro que compre, no hay incentivo para robar. Quitarle margen al delito es, ante todo, cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos.

Además del impacto en materia de seguridad, este decreto representa un avance concreto en la lucha contra el fraude al seguro. En ese circuito ilegal se multiplican siniestros falsos, maniobras irregulares y estafas que terminan perjudicando a los asegurados de buena fe. Quienes cumplen y pagan su seguro con esfuerzo merecen un sistema que les brinde respuestas ágiles, justas y en un entorno transparente, libre de maniobras irregulares.

Desde Libra celebramos esta nueva Ley. Es una medida que va en línea con lo que venimos reclamando desde hace tiempo: reglas claras, control y responsabilidad compartida. Atacar el problema de raíz -en lugar de actuar solo cuando el daño está hecho- es la única manera de reconstruir la confianza en el sistema asegurador.

El desafío ahora es claro: aseguradoras, Estado y todos los actores del sector debemos trabajar en conjunto para garantizar que esta política pública se implemente de forma efectiva. Que no quede solo en la letra de un decreto, sino que se traduzca en menos delitos, menos fraude y más protección para todos. Esta medida es un antes y un después que fortalece el cambio cultural que necesitamos los argentinos.

Desde Libra, asumimos ese compromiso. Porque estamos convencidos de que una Argentina más justa y segura también se construye desde la industria del seguro, con responsabilidad, decisión y sentido común. * Presidente de Libra Seguros

Temas Seguros

autopartes