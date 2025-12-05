Semilleros: la cobertura climática que convierte cada bolsa en confianza y fidelidad Por Sergio Scebba + Seguir en









Los seguros integrados en la bolsa de semilla se consolidan como herramienta clave. Protegen la inversión del productor y fidelizan al cliente del semillero.

En plena campaña gruesa 2025/2026, el campo enfrenta un desafío crítico Depositphotos

En un mercado agrícola cada vez más competitivo y marcado por la incertidumbre climática, los seguros integrados en la bolsa de semilla se consolidan como la herramienta clave para que los semilleros no solo protejan la inversión del productor, sino también construyan relaciones duraderas y diferenciales.

En plena campaña gruesa 2025/2026, el campo enfrenta un desafío crítico: suelos sobresaturados, demoras en la siembra y pérdidas logísticas que golpean la rentabilidad. En este contexto, la incertidumbre climática obliga a repensar cómo los semilleros pueden agregar valor real a cada bolsa de semilla.

La respuesta está en la integración de seguros agrícolas personalizados como parte de la propuesta comercial. No se trata solo de proteger la inversión del productor, sino de construir relaciones sólidas y duraderas.

¿Por qué es una ventaja competitiva para el semillero?

Fidelización del cliente: El productor percibe al semillero como un aliado estratégico que cuida su negocio.

Diferenciación en el mercado: Ofrecer cobertura integrada convierte a la marca en referente de innovación.

Mayor valor percibido: Cada bolsa deja de ser solo semilla y pasa a ser una solución completa que incluye seguridad.

Posicionamiento sólido: El semillero se consolida como socio confiable en un entorno impredecible. ¿Qué debe incluir la cobertura?

Protección ante eventos extremos: granizo, heladas, viento, incendio, planchado de suelos.

Diseño flexible: adaptado a la zona y al cultivo (maíz, soja, girasol).

Gestión simple y rápida: para garantizar confianza y agilidad en la respuesta.

Integración directa: como beneficio incluido en la bolsa, sin trámites complejos. Sembrar con respaldo, cosechar confianza. Para el productor, significa tranquilidad. Para el semillero, clientes más leales, más satisfechos y más propensos a elegir la marca en cada campaña. En tiempos de incertidumbre, la seguridad es el mejor argumento de venta. Gerente de Riesgos Agropecuarios y Forestales

