Argentina: de la exportación a la construcción de capacidades

Argentina tiene todo para ser una potencia industrial y agro energética. Contamos con recursos naturales estratégicos, un entramado productivo diverso y talento humano capacitado. Sin embargo, seguimos dependiendo en gran medida de la exportación de commodities y de procesos de bajo valor agregado. Esto nos hace vulnerables a los vaivenes internacionales y limita nuestro potencial de crecimiento sostenido. La pregunta clave es: ¿cómo hacemos para que cada dólar exportado genere desarrollo real dentro del país?

El desafío no es menor. La evidencia internacional muestra que no basta con tener recursos; lo que diferencia a países exitosos es su capacidad para construir ecosistemas productivos robustos, donde el conocimiento, la innovación y la inversión se integren a la cadena de valor. Mirando la minería, por ejemplo, tenemos litio, cobre y gas de Vaca Muerta, que son estratégicos para la transición energética global. Sin embargo, la participación de proveedores locales en estas cadenas sigue siendo marginal. Las inversiones extranjeras tienden a traer su propia logística y tecnología, dejando poco derrame productivo interno.

Para cambiar esto se requiere un enfoque integral de políticas públicas. Primero, es clave incentivar la inserción de proveedores locales mediante requisitos de contenido nacional y apoyo técnico a pymes. Esto no es simplemente “proteccionismo”, sino una estrategia para generar capacidades industriales y empleo calificado. Segundo, debemos fomentar la innovación tecnológica. Las industrias que agregan valor invierten en investigación, capacitación y mejoras de procesos; si Argentina quiere subir en la cadena de valor, esto debe ser una prioridad. Por último, la infraestructura es fundamental: conectividad, transporte eficiente y acceso a energía confiable son habilitadores de competitividad.

Un ejemplo que podemos mirar es Australia en minería. Allí, políticas claras y un ecosistema de proveedores avanzados permiten que cada inversión minera genere desarrollo tecnológico, empleo especializado y exportaciones de alto valor. Adaptar estas lecciones a nuestra realidad implica ajustar incentivos, fortalecer instituciones y construir confianza entre actores públicos y privados. No se trata solo de “vender más afuera”, sino de multiplicar el impacto de cada proyecto dentro del país.

El resultado esperado es claro: más empleo de calidad, mayor ingreso laboral, diversificación productiva y un crecimiento económico más sostenido. Pero también hay un efecto político y social: cuando la riqueza generada se queda y circula dentro del país, se fortalece la confianza en la economía, se crean oportunidades para nuevos emprendimientos y se incentiva la inversión privada. En pocas palabras, cada proyecto exportador se convierte en una palanca para el desarrollo integral.

Argentina puede lograrlo si combina visión estratégica con acción concreta. La transición de exportador de commodities a país que construye capacidades industriales y tecnológicas no es inmediata, pero cada política bien diseñada y cada inversión con enfoque de derrame productivo nos acerca a ese objetivo. No es un lujo: es la diferencia entre seguir atrapados en ciclos de vulnerabilidad y transformarnos en un actor relevante en la economía global, con riqueza que quede adentro y oportunidades reales para la gente.

En definitiva, el futuro productivo de Argentina depende de nuestra capacidad de pensar más allá del dólar que entra por la exportación y enfocarnos en cómo ese dólar se transforma en capacidades, empleo y desarrollo tecnológico. Si logramos eso, no solo seremos más competitivos, sino que también construiremos un país más sólido y sostenible.

Investigador senior del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones Sociales de la Universidad Austral.