Bipolarismo híbrido y orden internacional ¿Es posible escapar a un conflicto global?

Hace algunos años, el politólogo estadounidense Graham T. Allison popularizó en su libro Destinated for War (Destinado Para la Guerra) del 2017 la expresión “Trampa de Tucidides” para referirse al riesgo de guerra que genera el miedo a perder la hegemonía cuando un poder en ascenso rivaliza con un poder gobernante, de la misma manera en que Atenas desafió a Esparta en la antigua Grecia, o como Alemania lo hizo con Gran Bretaña durante la primera parte del siglo XX. En su obra, el profesor Allison se preguntaba si los Estados Unidos y China podrían escapar de esta trampa y evitar una guerra entre superpotencias.

La mayoría de las naciones que no he mencionado, no conforman un tercer bloque opcional, sino que, buscan mantener un equilibrio entre ambos bloques, dependiendo de sus identidades, intereses, oportunidades u amenazas como son los casos de Brasil, India, Turquía, México y Arabia Saudita, entre otros. Es así que, en un orden internacional fracturado y polarizado, se está librando una disputa global política, económica, financiera, tecnológica y militar, que ha venido escalando en acciones bélicas de mediana intensidad especialmente en las regiones del Este de Europa y Medio Oriente.