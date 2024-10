Cirugía estética: hacia un nuevo estereotipo de belleza

Los estereotipos o expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres no son algo estanco sino que, como toda representación simbólica mutan según las pautas culturales, sociales e, incluso, económicas.

Podría decirse que la publicidad es una de las principales responsables de la construcción de percepciones generalizadas pero no la única. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la construcción y la reproducción de estereotipos.

A partir de las imágenes e ideas que se difunden, el público accede a ciertos estereotipos que reproducen y construyen en su entorno.

Pero la pandemia nos ha invitado a reflexionar sobre algunos estereotipos obsoletos. En particular, la beldad como atributo dejó de ser una idea rígida. ya no hay un único patrón o un canon inequívoco de hermosura.

Lo que hoy buscan hombres y mujeres es una belleza armónica donde lo genuino y auténtico sea parte fundamental del atractivo personal.

Si bien las concepciones clásicas ligan a la belleza con lo simétrico, hoy ese ideario se ha vuelto mucho más elástico, a tal punto de que la diferenciación es una virtud. En ese sentido, cada vez se vuelve mas importante destacar eso que traemos de fábrica en lugar de renegar de ello.

La búsqueda infructuosa de querer perpetrar la juventud (tema que ha atraído el interés de múltiples pensadores a lo largo de toda la historia) hoy se busca pero no se fuerza.

Se trata de lucir jovial sin cambiar la propia apariencia. Por eso, el desafío de las cirugías estéticas es lograr máxima naturalidad

Históricamente, lo bello estuvo asociado a lo equilibrado, a lo armonioso, a lo sutil, pero a la vez impactante y envolvente. Este equilibrio es hoy buscado por la mayoría de los pacientes que demandan cada vez más tratamientos imperceptibles.

En primer lugar, para no perder identidad. En segundo lugar, porque no es necesario revelar si recurrimos a la ayuda del bisturí. Y en tercer lugar, y no menos importante, para tener la menor ausencia laboral posible

En este sentido, aunque parezca sorprendente, cada vez son más frecuentes los tratamientos durante el "lunch time". En ese breve tiempo, muchas mujeres profesionales acuden a los tratamientos exprés y ambulatorios.

En síntesis, todo parece indicar que hay un nuevo paradigma de belleza que excluye todo aquello que sea artificial. Esto aplica tanto para los procedimientos estéticos, como para maquillaje e indumentaria. Como dijo Cocó Chanel, la simplicidad es la clave de la verdadera elegancia".

*médico especializado en cirugías plásticas y reparadoras (MN 114.532) y cofundador de DEPT