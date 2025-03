¿Cómo fue la representación de las mujeres en las películas los Oscars 2025?

Como todos los años, la entrega de los premios Oscar se lleva la atención de gran parte de la discusión mediática. El test surgió en 1985, en el marco de un cómic que a modo de broma, planteaba si las películas pueden pasar las siguientes preguntas: ¿Hay dos personajes femeninos con nombre? ¿Hablan entre sí? ¿De algo que no sea un hombre? Por supuesto que responder esas preguntas no alcanza para analizar una película desde una perspectiva de género, pero sirve como termómetro para observar el nivel de representación de las mujeres.

Qué sucede este año

Las 10 nominaciones a mejor película este año son: Anora, The brutalist, La sustancia, Nickel boys, I`m still here, A complete unknown, Cónclave, Dune: part two, Emilia Pérez, Wicked. Todas pasan la primera pregunta: tienen dos personajes femeninos con nombre. Pero en 8 de las 10, esos personajes hablan entre sí, y nada más que en 5 esas conversaciones son sobre algún tema que no sea un hombre.