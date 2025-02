Criptomonedas: la nueva era del dinero digital

Las criptomonedas han despertado tanto entusiasmo como escepticismo en los últimos años. Sin embargo, entender su naturaleza no implica clasificarlas como buenas o malas, sino más bien reconocer su complejidad y las dinámicas que las rodean.

Pero las criptomonedas no son infinitas porque obedecen un esquema matemático lógico que tiene principio y fin. Veamos el caso del Bitcoin. En total, hay 21 millones de bitcoins, pero no todos han sido minados. En otras palabras, aún no se han creado los 21 millones de bitcoins posibles (también conocidos como oferta total). En el momento de escribir este artículo, hay alrededor de 19,5 millones de bitcoins en circulación, lo que se denomina oferta circulante.