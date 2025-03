De la teoría a la falacia: los vaivenes de la narrativa de Javier Milei

En tiempos de crisis, la verdad se convierte en el bien más escaso y, paradójicamente, en el más distorsionado. El discurso político, lejos de ser una herramienta de claridad, a menudo se convierte en un artificio diseñado para moldear percepciones y ocultar realidades incómodas . Javier Milei, economista devenido en presidente, ha hecho de esta estrategia una verdadera maquinaria de manipulación discursiva , en la que datos, cifras y estadísticas se presentan no como reflejo de la realidad, sino como instrumentos de una narrativa prefabricada.

Declaración: “La pobreza se multiplicó por 10 entre 1974 y fines de 2023”

Análisis: Esta afirmación carece de rigor académico, ya que compara datos de pobreza actuales con los de la década de 1970, ignorando las diferencias en las metodologías de medición y las variaciones en las canastas de consumo a lo largo del tiempo. Según estudios del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), la pobreza en Argentina ha fluctuado dependiendo de las crisis económicas y los períodos de crecimiento, lo que invalida una comparación directa y lineal de largo plazo. Esto sin contar que existe una intencionalidad manifiesta en ignorar que en durante ese lapso hubo ciclos de crecimiento sostenido, estancamiento y caídas abruptas; mezclando todo.

Déficit fiscal y cuasi fiscal

Declaración: “Heredamos 15 puntos de déficit fiscal consolidado entre el Tesoro y el BCRA”

Análisis: Si bien el déficit consolidado fue alto, el cálculo de 15% del PBI incluye componentes del déficit cuasi fiscal que no son homogéneos en su medición. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el déficit primario al cierre de 2023 era del 2,9% del PBI, con un déficit financiero del 4,6%.

La mayor parte del déficit cuasi fiscal proviene de la política monetaria de las Letras del Banco Central (Lebac). Estas en solo 17 meses de la administración Macri, habían duplicado la case monetaria y, luego las Letras de Liquidez (Leliq); violentadas ambas desde 2016 justamente por los mismos actuales ministros Caputo y Sturzenegger, lo que indica que no es atribuible únicamente a la administración anterior, sino más bien a los actuales y repetidos actores.

Brecha cambiaria

Declaración: “Actualmente, la brecha entre el dólar oficial y los dólares alternativos se ubica en el 13%. Recibimos la brecha cercana al 150%”

Análisis: La reducción de la brecha cambiaria es consecuencia directa de una devaluación del 158% acumulado desde diciembre de 2023. Sin embargo, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la devaluación impactó en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), generando un salto inflacionario que luego disimulo una reducción de la inflación autoinfligida. Si se considera la inflación acumulada tras la devaluación, la capacidad de compra de los ingresos en dólares ajustados por inflación sigue siendo inferior a la de meses previos a la asunción del gobierno de Milei.

Costo de los alquileres

Declaración: “El costo del alquiler bajó hasta un 30% en términos reales.”

Análisis: Si bien algunas mediciones indican una reducción de los valores de alquiler en ciertas zonas, el poder adquisitivo de los inquilinos se ha deteriorado significativamente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la caída de ingresos en sectores informales (no únicos, pero mayoría inquilinos) ha sido del 40% en términos reales, anulando cualquier beneficio derivado de la reducción nominal en los costos de alquiler.

Superávit Financiero

Declaración: “Tuvimos durante nuestro primer año superávit financiero libre de default, algo que no había ocurrido en los últimos 123 años”

Análisis: El superávit financiero registrado en 2024 fue del 0,3% del PBI, pero no es correcto afirmar que esto no sucedía en 123 años. Entre 2003 y 2008, Argentina registró superávits primarios sostenidos, incluso 4 de los 6 años, habiendo reestructurado la deuda, es decir, habiendo salido del default en un 75%. Además, el ajuste fiscal que permitió este superávit se basó en recortes abruptos en jubilaciones, salarios públicos y transferencias a provincias, lo que plantea dudas sobre su sostenibilidad, ya no a largo, sino a mediano plazo.

Riesgo país

Declaración: “Al riesgo país lo recibimos cerca de 3.000 puntos básicos, y hoy está 750”

Análisis: Según JP Morgan, el riesgo país en diciembre de 2023 era de 1.923 puntos básicos, no de 3.000. Si bien ha habido una reducción, esta se explica por la expectativa de reestructuración de deuda y el ajuste fiscal, más que por una mejora estructural en la economía. Cabe destacar que el riesgo país sigue siendo significativamente superior al de economías emergentes comparables.

Crecimiento económico

Declaración: “La economía en el año 2024 (punta a punta) en términos interanuales no solo no cayó, sino que creció entre las puntas alrededor de 5%”

Análisis: Según el INDEC, la actividad económica creció un 5,5% en diciembre de 2024 respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, el PBI acumulado del año muestra una contracción del (-1,8%). Extrapolar el crecimiento de un solo mes para definir una tendencia anual es una estrategia discursiva que no refleja el impacto global en la actividad productiva.

Epílogo

El ejercicio del poder conlleva una responsabilidad ineludible: la de construir una narración basada en la verdad y en el respeto por la inteligencia de la ciudadanía. Sin embargo, lo que observamos en el discurso del presidente Milei y su equipo económico, encabezado por Luis Caputo, es la consolidación de un modelo en el que la manipulación estadística sustituye al análisis riguroso y en el que el impacto real de sus políticas se diluye tras frases grandilocuentes.

En economía, como en política, los números pueden ser moldeados para servir a un propósito, pero la realidad es inapelable: el deterioro del poder adquisitivo, el crecimiento de la desigualdad y la fragilidad del ajuste fiscal son fenómenos tangibles que ni el más elaborado artificio discursivo puede ocultar.

La historia nos enseña que los regímenes basados en lo que actualmente se denomina la posverdad son insostenibles a largo plazo, pues la evidencia empírica termina por imponerse sobre la retórica. En este contexto, la tarea de los académicos, investigadores y ciudadanos críticos no es solo desmontar estos mecanismos de manipulación, sino también sentar las bases para un debate público informado, donde la verdad recupere su lugar como principio rector del debate político y económico.

Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado en UBA y universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.