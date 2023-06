Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte LXV)

“Exceptuando el diablo, no hay en el mundo mayor enemigo del género humano que los avaros y los usureros, pues tantos unos como otros pretenden reinar como dioses sobre la humanidad (…) preferirían si de ellos dependiese, ver al mundo entero muerto de hambre, de sed, de miseria y de penuria, con tal de acapararlo todo, para poder repartir sus bienes entre los demás con su cuenta y razón y reducirlos a perpetua esclavitud”. (Lutero y la usura)

Estábamos terminando abril 2019, el riesgo de incumplimiento de pago de la deuda pública no se disminuía , el aumento generalizado de los precios continuaba, no había disminuido, y el precio del dólar desde octubre 2018 se contenía a pura crueldad recesiva.

La crisis que golpeó a la Argentina en 2018, la expectativa de una reactivación moderada para el segundo trimestre ya no era posible, y no se le podía vender a nadie que estuviera atento, por más que los amigos del gobierno simularan. El apócrifo diseño comunicacional que se apoyaba en la comparación interanual, a la gente no le llenaba la heladera.