Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte LXXI)

La apuesta al “acuerdo FMI II”, consistía en despejar el riesgo de default 2019. Pero el riesgo pais subió en febrero 2019. No se lograba construir confianza desde el 10 de diciembre 2015. Aumentaba la incertidumbre sobre el segundo semestre 2019 y 2020. El gobierno asustado, intensificaba el ajuste monetario y anunciaba que intervendría en “la zona de no intervención”, porque no se lograba contener la inflación solo con restricción monetaria y crediticia.