Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte LXXXIII)

El programa monetario del BCRA era cada vez más contractivo y se veía cumpliendo “a raja tabla”. Pero en adelante, cumplir un programa donde la base monetaria no crece sería más difícil, porque la demanda de dinero estaría creciendo al ritmo de la inflación. La base monetaria estacionalmente ajustada no estuvo fija, sino que aumentó. Los depósitos privados aumentaron, pero los depósitos públicos bajaron, esto implicaba que la demanda total de base monetaria no aumentó tanto como los depósitos privados. El BCRA pudo cumplir con la meta de la base monetaria en mayo 2019, sin tener que subir la tasa de Leliq porque contó con ayuda del Tesoro. El BCRA le pidió al Tesoro lo necesario para poder cumplir con la meta de la base de mayo.

Si este gasto se hubiera mantenido constante en términos reales, en vez de bajar, en los primeros 5 meses del año en lugar de un superávit primario de $ 37.000 millones, hubiera habido un déficit de $77.000 millones, alrededor de 2%. Toda la mejora real del resultado primario se apoyó en el ajuste del gasto previsional y social, en tanto la reducción del resto del gasto primario sirvió para remediar el desplome que registraron los ingresos fiscales en términos reales.

El gran dilema era que, si bajaba la inflación, el gobierno no contaría con ese importante aporte para reducir el déficit. El resto del gasto primario mostró una caída de (-13.6%) en términos reales, debido a la importante caída real del gasto en obra pública (-21%), los salarios estatales (-16%) y el déficit de las empresas públicas (-35%). Con la reposición de las retenciones a las exportaciones (+ $ 87.000 millones) casi 220% real. Y, ese esfuerzo de reducción del gasto, encauzaba no solo el cumplimiento de la meta del segundo trimestre 2019, sino la del tercer trimestre, manifestando incluso cierto sobrecumplimiento.

Si bien se podía incurrir en algún desapego de la meta de déficit “cero”, con el FMI hacia fin de año, era irrelevante ya que el cumplimiento sería examinado por el FMI en marzo del año 2020, con el próximo gobierno. Las proyecciones serias, esbozaban un déficit primario de 1.5% del PBI, pero que probablemente en un año de elecciones, podría ser 2%. Gracias a que el FMI incluye como ingresos fiscales las utilidades del BCRA que se transfieren al Tesoro y, como hasta mayo eran de $ 77.000 millones, el déficit primario considerado para 2019 se reduciría con la metodología del FMI a 1%, lo que implicaría un bajo desvío ante un FMI que avalaba hasta un déficit primario de 0.5% del PBI. La meta fiscal se ajustaba por los gastos sociales autorizados en el acuerdo con el FMI y los gastos de capital financiados con fuente externa.

El mandato de Macri finiquitaría con déficits gemelos, el próximo periodo habría que sufrir con la deuda y su financiamiento. Los desembolsos del FMI no alcanzarían para arropar la totalidad de las necesidades financieras del Tesoro 2020.

Si el supuesto más optimista se daba, tomando que 2019 cerrara con un déficit primario de 1% del PBI o u$s 3.100 millones y que 2020 se alcanzaría déficit “cero”, con una renovación de los vencimientos de Letes de 85% en 2019, unos u$s 7.500 millones en dólares y u$s 8.500 millones en pesos, las necesidades financieras brutas del gobierno nacional, ascenderían a unos u$s 50 mil millones en 2020.

Las fuentes de financiamiento alcanzarían unos u$s 15.400 millones (u$s 6.400 millones de saldo de caja, más u$s 6.000 millones de desembolsos del FMI y u$s 3.000 millones del resto de los organismos internacionales. Solo restarían financiar u$s 34.000 millones de los cuales u$s 11.400 millones eran obligaciones en dólares. De esa carencia, u$s 34.000 millones, se especulaba que se podría llegar a financiar 50% en el mercado local, pero por el resto, habría que volver al mercado internacional. Como esto no se lograría, pedirían una ampliación del préstamo del FMI en una renegociación en la línea de Facilidades Extendidas. Se barajó la idea de un crédito del Tesoro estadounidense, pero no se iba a reforzar el supuesto por falta de credibilidad.

Volviendo a Darwin, aquellas especies que no son capaces de adaptarse a su entorno sencillamente mueren. Habla de la supervivencia del más apto. El significado de aptitud refiere a la capacidad para desempeñarse eficientemente, competentemente, dentro de su entorno. Y, lo contrario de apto es inepto que viene del latín ineptus, que significa que no es apropiado ni adecuado, que está fuera del propósito, esta desvinculado y no es pertinente. A Macri no le creían más nadie en el FMI, ni en los Estados Unidos, ni en ninguna otra parte.

En el supuesto que llegara a ganar la oposición, se requeriría un plan económico que permitiera demostrar que el próximo gobierno seria un Gobierno serio. Tarea muy difícil. Evitar la reestructuración de la deuda pública, sería imposible.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros