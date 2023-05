Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte XLVI)

Ante la falta de dólares, el gobierno Macrista tuvo que recurrir y pedir socorro desde “terapia intensiva” al FMI. Un nuevo acuerdo con el FMI, porque no alcanzaba nada. El primer acuerdo con el FMI se cayó a tan sólo dos meses de su firma en el mes de junio 2018. Hubo traspiés simultáneos. El FMI supuso que con un generoso préstamo u$s 50 mil millones, un fuerte desembolso inicial de u$s 15 mil millones y un programa económico, el riesgo país cedería y la Argentina volvería a colocar deuda. Pero no ocurrió. El FMI prestó rápido, mucho y mal.