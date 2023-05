Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte XLVIII)

Hubo seis meses de crisis financiera y cambiaria ininterrumpidos, y para intentar superar esa apremiante situación, el gobierno de Mauricio Macri investigó desde enero volver al FMI, hizo un acuerdo y no cumplió, así que volvió a hacer otro en septiembre. Puso en marcha un nuevo programa que implicaba mayor ajuste fiscal y estrujón monetario, así el FMI amplió el monto del préstamo a casi u$s 57 mil millones y adelantó a 2018 y 2019 unos u$s 19 mil millones en desembolsos.