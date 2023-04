Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte XXXVII)

“Durante décadas los pueblos del mundo subdesarrollado se han rebelado cuando los problemas de austeridad impuestos en sus países han sido demasiado severos, pero sus quejas no solían tener eco en Occidente. (Stiglitz, Joseph, “El malestar de la globalización”, Cap. 1, Pág.29, 2002, Taurus, Buenos Aires) …” “El colapso argentino en 2001 es uno de los más recientes fracasos de los últimos años. Dada la alta tasa de desempleo de los últimos años, lo asombroso no es que los ciudadanos se amotinaran, sino que sufrieran en silencio durante tanto tiempo” (Ibid, pag.47). “Aunque casi todas las actividades del FMI y el BM tienen lugar hoy en el mundo subdesarrollado…estos organismos están siempre presididos por representantes de los países industrializados…Las instituciones no son representativas de las naciones a las que sirven”. (Ibid, pag.48)