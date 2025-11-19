Del vasallaje comercial a la soberanía productiva: por qué Japón -y no Estados Unidos- es el socio natural de la Argentina del siglo XXI (Parte l)

Una alianza con Japón ofrecería industrialización y tecnología. Un acuerdo con EEUU perpetuaría la dependencia extractiva y financiera del país.

Este artículo analiza las ventajas estratégicas de una alianza económica y tecnológica de largo plazo entre Argentina y Japón, como alternativa más sostenible a un Acuerdo Comercial con Estados Unidos. A partir de un enfoque mixto -histórico, cuantitativo y geopolítico- se demuestra que el capital tecnológico japonés, su know how industrial y su cultura de cooperación productiva ofrecen a la Argentina una oportunidad única para reindustrializarse, reducir su deuda y alcanzar un desarrollo sustentable. En cambio, la alineación con Estados Unidos, bajo la orientación actual del gobierno de Javier Milei, implicaría una nueva etapa de dependencia extractiva y subordinación financiera. La alianza ARGENJAPANS se presenta, así, como un modelo de cooperación complementaria capaz de transformar recursos en prosperidad y futuro.

¿En qué medida una alianza estratégica con Japón podría ofrecer a la Argentina un camino de desarrollo industrial sostenible y autónomo superior al que derivaría de un Acuerdo Comercial con Estados Unidos, teniendo en cuenta que por ahora solo se firmó un “marco para profundizar la cooperación bilateral”?

Una alianza estratégica con Japón -basada en la industrialización conjunta, la transferencia tecnológica y la complementariedad estructural- constituye un camino económicamente más ventajoso, financieramente más estable y políticamente más soberano que cualquier Acuerdo de Comercio con Estados Unidos.

“El porvenir de una nación no depende de la cantidad de su tierra o de su oro, sino de la sabiduría con que organice su producción.”

La Argentina del siglo XXI enfrenta una paradoja histórica; posee abundancia material, pero carece de un proyecto estratégico capaz de transformar su riqueza en desarrollo. Su dotación natural -energía, petróleo, litio, cobalto, alimentos, agua dulce- contrasta con una crónica incapacidad para convertir esos recursos en prosperidad sostenible. Este fenómeno no es fortuito; expresa la persistencia de una matriz de dependencia estructural que, bajo nuevas formas, reproduce los viejos patrones de subordinación financiera y tecnológica frente a las potencias dominantes.

El gobierno de Javier Milei ha llevado esa dependencia a su forma más explícita y doctrinaria; la adhesión ideológica al libre comercio como dogma, la dolarización como utopía de sumisión monetaria, y la transmisión de la política exterior a los designios de Washington y Wall Street. En nombre de la “libertad económica”, se reinstala la vieja ilusión del Acuerdo Comercial con Estados Unidos como llave mágica para el crecimiento. Sin embargo, la evidencia empírica y la historia comparada demuestran lo contrario; ningún país periférico se desarrolló jamás concediendo sus mercados, su moneda y su capacidad de decisión a una potencia hegemónica.

Frente a este horizonte de vulnerabilidad, la propuesta-que estaremos publicando en esta serie- plantea recuperar una alternativa racional, pragmática y complementaria; una alianza estratégica con Japón, nación cuya trayectoria económica ofrece una de las experiencias más exitosas de industrialización y cooperación tecnológica del último siglo. Japón, lejos de representar un socio extractivo, encarna la posibilidad de una complementariedad virtuosa; un país con capital, tecnología, innovación y disciplina empresarial que encuentra en Argentina una contraparte con recursos naturales, talento científico y potencial productivo.

El propósito de este trabajo es, por tanto, demostrar que una alianza estratégica entre Argentina y Japón constituye una opción estructuralmente superior a cualquier Acuerdo Comercial con Estados Unidos. Mientras la primera abre un camino de cooperación industrial y transferencia tecnológica, la segunda perpetúa la dependencia comercial y la financierización improductiva.

La hipótesis que guía esta propuesta sostiene que la asociación con Japón permitiría a la Argentina superar su histórica restricción externa y avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la industrialización de sus recursos naturales, generando divisas genuinas, empleo de calidad y autonomía fiscal. En cambio, la apertura indiscriminada al mercado estadounidense reproduciría el modelo de enclave: exportaciones primarias, endeudamiento externo y pérdida de soberanía económica.

Relevancia y urgencia de la cuestión

El dilema argentino no es nuevo. Desde la crisis del endeudamiento de los años ochenta hasta el colapso de 2001, la política económica nacional ha oscilado entre dos polos; el proteccionismo defensivo y el liberalismo subordinado. Ambas estrategias fracasaron por su incapacidad de articular un proyecto de desarrollo endógeno. La experiencia japonesa, en cambio, demuestra que el desarrollo no depende de la apertura o el cierre, sino de la inteligencia estratégica del Estado para decidir con quién y cómo integrarse al mundo.

En un escenario global signado por la transición energética, la disputa tecnológica y la reconfiguración de las cadenas de valor, la alianza con Japón ofrece una oportunidad irrepetible. Tokio busca diversificar sus fuentes de recursos críticos -litio, cobalto, gas, alimentos- y expandir su red de producción en América Latina, mientras Argentina necesita capital, tecnología y mercados estables para sus productos industrializados.

El contexto es propicio; la crisis energética mundial posterior a la pandemia, la guerra en Ucrania y la rivalidad chino-estadounidense han elevado el valor estratégico de los recursos argentinos. En este marco, Japón emerge como un socio geoeconómicamente complementario, sin conflicto ideológico, no competitivo, capaz de construir un puente comercial hacia Asia Oriental sin reproducir los mecanismos de dependencia típicos del vínculo con Estados Unidos.

Marco general del estudio

Esta propuesta se enmarca en la Política Económica Internacional (PEI), entendida como el campo que estudia las interacciones entre poder y producción, entre política y economía, en el sistema mundial. Desde esta perspectiva, la inserción internacional de la Argentina no puede analizarse solo en términos de eficiencia comercial, sino en relación con las estructuras de poder que determinan el acceso a la tecnología, al crédito y al conocimiento.

El artículo combina un enfoque histórico-analítico, que reconstruye las raíces de la dependencia argentina y el rol de Japón como potencia industrial, con un enfoque prospectivo, orientado a proyectar escenarios de cooperación bilateral en los sectores energético, agroindustrial, petroquímico y tecnológico. La metodología, detallada en el capítulo siguiente, integra técnicas cuantitativas y cualitativas, apoyadas en fuentes de organismos internacionales (UNCTAD, Banco Mundial, OMC, JETRO) y en la literatura académica reciente sobre alianzas estratégicas y desarrollo.

Planteo problemático

¿Por qué Argentina insiste en vincularse con socios que compiten por los mismos recursos que ella posee?

¿Por qué persiste la ilusión de que el libre comercio con Estados Unidos traerá desarrollo, cuando los antecedentes regionales (México, Chile, Perú) muestran que solo profundiza la desigualdad y la reprimarización?

¿Qué implicaría, en cambio, una alianza con Japón, país carente de recursos naturales pero dotado de capital y tecnología?

Estas preguntas no solo cuestionan la racionalidad económica del actual alineamiento argentino, sino que interpelan el imaginario político que lo sustenta; el mito del Norte como modelo y el prejuicio orientalista que subestima las oportunidades del eje Asia-Pacífico.

Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general:

Demostrar que una alianza estratégica entre Argentina y Japón constituye una alternativa económicamente viable, socialmente beneficiosa y geopolíticamente soberana frente a la subordinación implícita en un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Objetivos específicos:

Analizar los fundamentos económicos, tecnológicos y culturales de la complementariedad argentino-japonesa.

Comparar los efectos de las alianzas comerciales con Estados Unidos en América Latina y los potenciales beneficios de una alianza industrial con Japón.

Evaluar el impacto proyectado de una cooperación Argentina-Japón sobre las exportaciones, el empleo y la deuda externa.

Proponer un modelo de asociación estratégica (“ArgenJapan Platform”) que integre producción, financiamiento y transferencia tecnológica. (continuará la Parte ll)

Director de la Fundación Esperanza y de la consultora Hacer.com.ar, Profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y UADE Business School, maestría en Política Económica Internacional, doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.