Mitos sobre las dietas detox post fiestas

Luego de haber pasado los festejos de fin de año, donde las emociones estuvieron a flor de piel y comimos más de lo habitual, surge la necesidad de realizar diversas dietas para desintoxicarnos y “llegar bien” al verano. Pero sabemos que el 98% de las dietas fracasan. El todo o nada, me cuido al 100% o no me cuido genera más ansiedad (emoción negativa que en general produce que comamos más), hace que perdamos el control y la capacidad de manejar lo que comemos.