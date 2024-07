Dólar MEP: ¿hasta dónde puede subir?

Es importante poder descifrar si el dólar está caro o está barato. A corto plazo, el incentivo para quedarme con pesos en una cartera de retorno total es nulo, prefiero ir hacia títulos que me ofrezcan cobertura.

Luego de una suba del tipo de cambio del 30% en dos meses, parece haber encontrado un nivel algo más acertado dado el contexto actual y no luce ni caro ni barato. Ahora bien, es importante tener en cuenta los diversos factores internos y externos que están provocando esta suba de la brecha y las perspectivas pensando en un segundo semestre, al menos, desafiante.

En primer lugar, hay que destacar el frente externo. Brasil viene devaluando fuertemente su moneda y el comportamiento de la nuestra no es un caso aislado. Tomando como punto de partida el día 17 de mayo, el par dólar-real pasó a cotizar de 5,1 a 5,5, volviendo a valores que no se veían desde la pandemia y rompiendo una tendencia de apreciación del real. En ese mismo sentido le fue al peso argentino durante ese período, obviamente con mayor volatilidad dado nuestro mayor riesgo. Por lo sucedido históricamente, no podemos dejar de lado lo que sucede en otras monedas emergentes, y mucho menos en Brasil.