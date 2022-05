Negocios: el mercado online B2B ya despegó

El comercio electrónico en Argentina, que sigue creciendo a pasos agigantados, no solo es beneficioso para empresas que venden a consumidores finales. Todo el segmento B2B, ya sea mayoristas, fabricantes o distribuidores se están volcando cada vez más a dar este salto , que implica mucho más que un desarrollo web, hay que tener en cuenta la venta directa, self service, internacionalización, multicanales, etc. Es un mundo mucho más complejo.