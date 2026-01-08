Cuáles son las mejores ciudades argentinas para festejar el Carnaval 2026

Estos destinos con identidad propia tienen propuestas diversas para planear una escapada con música y tradición en el próximo fin de semana largo.

El Carnaval es uno de los momentos más esperados del año para mucha gente en la Argentina porque combina descanso, viajes y celebraciones que reflejan la enorme diversidad cultural del país . Más allá de las comparsas más famosas o de las escapadas a la Costa, hay propuestas que van desde tradiciones ancestrales hasta desfiles multitudinarios con música y baile.

Para el 2026, la fecha de los carnavales aparece en el calendario como uno de los primeros grandes paréntesis después del verano, un momento ideal para planear una escapada corta antes de que se imponga la rutina laboral y escolar.

Algunas celebraciones tienen estilos muy distintos entre sí, ya que mientras ciertas regiones se destacan por su espectáculo en corsódromos, otras mantienen un enfoque más comunitario o ritual.

En 2026, los feriados nacionales por Carnaval están fijados para el lunes 16 y el martes 17 de febrero . Al sumar esos días con el sábado 14 y el domingo 15, se arma un fin de semana largo de cuatro días para viajar o participar de actividades festivas.

La ubicación de estas fechas responde a la tradición cristiana que ubica el Carnaval justo antes del Miércoles de Ceniza y el inicio de la Cuaresma, lo que hace que su calendario varíe cada año. Este primer fin de semana largo del año suele ser aprovechado tanto por quienes buscan fiestas con gran impacto turístico como por quienes prefieren modos de celebración más tranquilos o con sabor regional.

carnaval chascomus.jpg El Cronista

Carnaval 2026: las mejores ciudades argentinas para recibir esta festividad

El Carnaval también funciona como un termómetro turístico y social. Según el lugar, la celebración adopta formatos muy distintos: hay ciudades que apuestan a grandes escenarios y entradas pagas, mientras otras sostienen festejos abiertos, en plazas o calles céntricas, donde la participación vecinal es clave.

Esa variedad explica por qué no existe una única manera correcta de vivirlo y por qué cada año aparecen discusiones sobre costos, masividad o preservación de tradiciones. En ese cruce entre fiesta popular, turismo y economía local se define, en buena medida, el perfil de cada destino durante el feriado.

CARNAVAL 2.jpg

Gualeguaychú, Entre Ríos

Tal vez el nombre que primero viene a la mente cuando se piensa en Carnaval argentino. Los desfiles en el Corsódromo “José Luis Gestro” atraen a miles de personas, con comparsas de gran despliegue, carrozas espectaculares y una calidad de producción pocas veces igualada en el país. La temporada suele arrancar antes del feriado oficial y culmina sobre el fin de semana largo, lo que permite disfrutar varios días de fiesta y espectáculos.

Corrientes

Autoproclamada Capital Nacional del Carnaval, esta ciudad propone corsos populares de varias jornadas, donde el ritmo acompaña tanto al samba como al chamamé. Es una mezcla propia del litoral, con música en vivo, trajes coloridos y un flujo constante de público local y visitante.

carnaval corrientes.jpg Turismo Corrientes

Quebrada de Humahuaca, Jujuy

Si tu plan es algo con un perfil más tradicional, en localidades como Humahuaca y Tilcara el Carnaval tiene un matiz ancestral y comunitario. Allí se celebran rituales como el “desentierro del diablo”, con música folclórica y una intensidad que no se vive en los corsódromos de otras regiones. Este estilo menos comercial puede resultar ideal para quien valora la autenticidad cultural.

Ciudad de Buenos Aires y el interior bonaerense

CABA ofrece corsos barriales y murgas en barrios como Boedo y La Boca, donde el espíritu de la fiesta está más ligado a la participación vecinal que a grandes espectáculos. En la provincia, localidades como Lincoln también organizan desfiles con carrozas y disfraces familiares, una alternativa accesible sin salir de la región pampeana.