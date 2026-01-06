Diosdado Cabello prometió traer de regreso a Nicolás Maduro y afirmó que a Hugo Chávez "lo mataron"

El dirigente intentó transformar la captura judicial en un gesto de fortaleza interna y dejó una frase que reabre una de las controversias más sensibles de la historia reciente venezolana.

El dirigente chavista Diosdado Cabello defendió la continuidad del oficialismo y lanzó una polémica afirmación sobre la muerte de Hugo Chávez. Opción 3 – Más interpretativo En medio del proceso judicial contra Nicolás Maduro en Nueva York, Diosdado Cabello endureció el discurso y apeló a la épica fundacional del chavismo.

“Quienes creen que porque se llevaron a Nicolás va a caer la Revolución Bolivariana no conocen a este pueblo”, sostuvo Cabello, al referirse a la detención del exmandatario en un operativo estadounidense en Venezuela y su posterior traslado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores , también imputada en la causa.

Maduro continúa detenido en una prisión federal de Nueva York tras su primera audiencia ante la Justicia estadounidense, en la que se declaró “no culpable” y aseguró seguir siendo el presidente legítimo del país. El juez federal Alvin Hellerstein resolvió mantener la detención preventiva y fijó una nueva comparecencia para el 17 de marzo .

En un tramo posterior de su discurso, Cabello apeló a la figura de Hugo Chávez para reforzar la narrativa de resistencia y trazó una comparación directa con la situación de Maduro.

“Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez y no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron. Pero a Nicolás sí lo vamos a regresar”, afirmó.

La frase reaviva una versión que contradice la explicación oficial sobre la muerte de Chávez, quien falleció en 2013 tras una prolongada enfermedad oncológica. Si bien dirigentes del chavismo insinuaron en distintas oportunidades la existencia de una conspiración, esa hipótesis nunca fue probada ni reconocida formalmente por el Estado venezolano.

Donald Trump defendió el operativo en Venezuela y adelantó el cierre de un "centro de torturas" en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a las críticas por el operativo militar en Venezuela, defendió la intervención como un éxito táctico y afirmó que el chavismo “cerrará el centro de torturas en Caracas”, tras la detención del líder Nicolás Maduro, a quien acusó de violencia sistemática y graves violaciones a los derechos humanos.

Trump habló públicamente luego de la operación y no ahorró elogios para el accionar de las fuerzas estadounidenses. Desde su mirada, la intervención logró sus objetivos centrales sin bajas propias y dejó al descubierto la fragilidad del gobierno chavista. En ese marco, sostuvo que la ofensiva fue “brillante”.

Durante su discurso, Trump detalló aspectos técnicos y estratégicos del ataque y subrayó su impacto inmediato en el país caribeño. “Es impresionante la operación que se hizo el sábado, no hubo muertos del lado estadounidense. La mayoría de los muertos fueron cubanos. Pudimos cortar la electricidad de todo el país, de toda Venezuela. Las únicas personas con luces tenían velas y lo agarramos por sorpresa a Maduro. Fue brillante a nivel táctico. El representante del Partido Demócrata tendría que poder decir que hicimos un buen trabajo”, afirmó.

El mandatario estadounidense insistió en que la intervención expuso prácticas represivas del chavismo que, según sus palabras, eran conocidas pero no enfrentadas con la contundencia necesaria. En ese sentido, volvió a cargar con dureza contra Maduro, a quien describió como “un hombre violento que torturó a muchísima gente”.

Las acusaciones contra Maduro y denuncias por torturas

Trump fue más allá y aseguró que en Caracas funcionaba un espacio destinado a la tortura, del que responsabilizó directamente al líder chavista. “Maduro tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada. Torturó a muchísima gente”, sostuvo, al tiempo que cuestionó las manifestaciones de apoyo al dirigente detenido.

Según el presidente de Estados Unidos, muchas de las protestas a favor de Maduro fueron organizadas y financiadas por el propio régimen. “Contrataban y le pagaban a la gente para que fuera y protestara, es toda gente paga la que fue con los carteles de ‘Maduro Libre’. Cuando los periodistas le preguntaban, no sabían qué contestar. Era más lindo cuando la gente iba y llevaba sus propios carteles, no los que les dan en las protestas”, lanzó.