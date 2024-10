El peso mental de la deshumanización

Vivimos en una nueva pandemia, la pandemia del odio. Esto no permite alojar al otro, barre con los sentimientos de amorosidad, empatía y humanidad. Desde el odio no se construye el bienestar de todos. Tomaremos algunos decires textuales para mostrar la empírea del discurso del odio; “vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”; “Van a poder diseñar el sistema de despidos que quieran”; “Hay otras prioridades”; "Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos" y "Los alimentos no están más en los depósitos". Podría seguir y seguir… pero hay algo que sintetiza los lineamientos de esta forma de hacer política y es el slogan siniestro acuñado recientemente que tuvo origen en la última dictadura militar: “Achicar el estado es agrandar la nación”.